За періодичну лайку щодо тієї самої особи передбачене найбільше покарання. Таке рішення уряд ухвалив 30 липня 2021 року – у останній день роботи парламенту 7 скликання.

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У Вірменії каратимуть за нецензурну лайку

У країні додали нову статтю "тяжка образа" до кримінального кодексу. Під нею розуміють нецензурну лайку або образу гідності людини " у інший вкрай непристойний спосіб". Стаття передбачає покарання:

такі дії можуть призвести до штрафу в розмірі від 100 тисяч до 0,5 мільйона драмів (орієнтовно 5,5 – 27,5 тисячі гривень);

якщо лайка була публічною або в інтернеті або ж була обумовлена публічною діяльністю людини, то штраф складатиме 0,5 – 1 мільйона драмів (орієнтовно понад 55 тисяч гривень);

якщо ж це періодичні образи щодо тієї ж особи, то покарання зростає до штрафу 1 – 3 мільйона драмів (орієнтовно 55 – 166 тисяч гривень) або ж навіть до арешту від 1 до 3 місяців.

Довідка. Влада розуміє під публічною діяльністю – виконання службових обов'язків, держслужбу, громадську, політичну, публіцистичну діяльність. Покарання буде суворішим за образу політиків, держслужбовців чи журналістів.

Глава парламентської комісії з державно-правових питань Владімір Варданян розповів, що зміни запровадили до 2022 року. Адже саме до того часу є чинним нинішній кримінальний кодекс. Він також додав, що сподівається на те, що з 2022 року зміни вже не треба буде впроваджувати.

Якщо за цей рік ми зможемо досягти зрушень, то вносити такі зміни у новий кримінальний кодекс не буде необхідності,

– сказав політик.

Однак опозиція та інші критики законопроєкту наголошували, що лайка – поняття широке, а ще суду буде важко вирішувати, якою є пристойна чи непристовна образа. Натомість Владімір Варданян запевнив, що " і прокуратура, і слідчі органи Вірменії та кожен громадянин добре вміють відрізнити нецензурну лайку від інших образ".

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