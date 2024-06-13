Россияне теряют свои позиции, – политолог объяснил, почему Армения планирует выйти из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ – военно-политической организации, где главной является Россия. На самом деле такое заявление не является неожиданностью, а подобного можно ожидать и от других стран, на которые еще имеет влияние страна-агрессор.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких, отметив, что в течение 2023 года были заметны усилия ЕС, чтобы заполнить "вакуум власти", который мог возникнуть. Поэтому вполне ожидаемо, что Россия теряет этот регион.

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"Это является очередным свидетельством того, что россияне теряют свои позиции не просто на международной, глобальной арене, но даже на постсоветском пространстве, в тех государствах, которые много лет воспринимались Россией, как свои сателлиты, ситуация с Арменией в этом плане очень показательна", – подчеркнул Валентин Гладких.

Влияние России уменьшается

О том, что отношения между странами изменились стало понятно после очередной вспышки войны между Арменией и Азербайджаном. Тогда все осознали, что Россия даже не имеет инструментов для того, чтобы проводить силовую политику, когда это нужно.

Единственное, что огорчает, что сегодня усиливается позиция России в другом государстве Кавказа – в Грузии. Но это их сознательный выбор, поэтому здесь не на кого жаловаться,

– отметил политолог.

На Армению стоит посмотреть в контексте того, какими усилиями им дается эмансипация от России. Вероятно, сложностей, в частности на внутриполитической арене не избежать.

Какие отношения у Грузии и России

Грузинский телеканал сообщил о том, что страны работают над восстановлением дипломатических отношений. Население достаточно болезненно воспринимает отказ от европейского вектора развития.

Единственное, что является оптимистичным в этой истории – это то, что дальнейшие взаимоотношения Грузии и России, как и многих других бывших республик СССР будут зависеть от результатов войны в Украине.

В случае победы Украины, мы не сомневаемся, что грузины воспользуются этой возможностью. Логика исторического процесса будет побуждать не только Грузию или Армению к эмансипации от российского влияния, но и другие колонизированные народы, которые сегодня есть в составе России,

– подчеркнул политолог.

Исторический парадокс заключается в том, что украинские Вооруженные Силы, нанося поражение оккупационным войскам, сейчас создают предпосылки для дальнейшего освобождения и национального самоопределения многих народов.

Может ли Армения стать членом ЕС

По словам политолога, путь Армении в Евросоюз во многих аспектах может быть быстрее и проще. ЕС уже имеет опыт решительных шагов и действий, даже в контексте Украины.

Я думаю, что Армении будет легче, потому что там внутриполитическая ситуация менее контроверсионная, им не придется тратить столько лет для того, чтобы убедить граждан в том, почему им стоит ориентироваться именно на евроинтеграцию,

– добавил Валентин Гладких.

Поэтому перспективы Армении выглядят достаточно оптимистично. К тому же стоит подчеркнуть, что несправедливо требовать от государств, которые только претендуют на вступление в Европейский Союз, тех результатов, которые уже достигли его члены. Например, страны Балтии, Польша, Румыния, Болгария и ряд других государств достигли успехи, став членами ЕС, а не до того.

Поэтому чем быстрее Европейский Союз начнет осуществлять свое влияние на Армению, тем быстрее в этой стране произойдут изменения в политической, экономической и социальной сферах.

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