Протестующие 12 июня прорвали заграждения. В ответ правоохранители применили светошумовые гранаты. Есть задержанные и раненые, пишет 24 Канал.

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"Радио Азатутюн", что является армянской службой "Радио Свобода", заявило, что несколько тысяч человек протестовали возле парламента Армении, когда там выступал премьер-министр страны Никол Пашинян. Ведь митингующие против земельных уступок Армении Азербайджану.

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По данным издания, после попытки прорвать заграждение, правоохранители взяли протестующих в кольцо и вспыхнули столкновения. Полиция использовала светошумовые гранаты. На видео слышны взрывы, заметен дым и раненые люди.

В результате применения светошумовых гранат есть раненые

(Осторожно! На видео видно раненых людей)

По состоянию на 22:00 12 июня спикер МВД Нарек Саргсян заявил о:

98 задержанных протестующих,

16 раненых правоохранителей.

В Минздраве Армении сообщили о 55 пострадавших полицейских и протестующих.

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По данным Министерства здравоохранения, за медицинской помощью обратились 30 человек. У одного мужчины – серьезная травма кисти в результате взрыва светошумовой гранаты.

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В Следственном комитете Армении заявили, что возбудили уголовное дело по факту отказа протестующих выполнять указания полиции.

Кстати, в парламенте Армении также состоялась стычка 12 июня 2024 года. В частности, Никол Пашинян заявил, что оппозиционные депутаты "трусливые дезертиры". Так он ответил на упреки из-за ухода из Нагорного Карабаха.

Обратите внимание! Несогласные с демаркацией объединились вокруг архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Они регулярно протестуют против правительства.

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Коротко о протестах в Армении