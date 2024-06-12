Протестующие 12 июня прорвали заграждения. В ответ правоохранители применили светошумовые гранаты. Есть задержанные и раненые, пишет 24 Канал.
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"Радио Азатутюн", что является армянской службой "Радио Свобода", заявило, что несколько тысяч человек протестовали возле парламента Армении, когда там выступал премьер-министр страны Никол Пашинян. Ведь митингующие против земельных уступок Армении Азербайджану.
Протесты в Армении: смотрите видео
По данным издания, после попытки прорвать заграждение, правоохранители взяли протестующих в кольцо и вспыхнули столкновения. Полиция использовала светошумовые гранаты. На видео слышны взрывы, заметен дым и раненые люди.
В результате применения светошумовых гранат есть раненые
(Осторожно! На видео видно раненых людей)
По состоянию на 22:00 12 июня спикер МВД Нарек Саргсян заявил о:
- 98 задержанных протестующих,
- 16 раненых правоохранителей.
В Минздраве Армении сообщили о 55 пострадавших полицейских и протестующих.
Антиправительственные протесты в Армении: смотрите видео
По данным Министерства здравоохранения, за медицинской помощью обратились 30 человек. У одного мужчины – серьезная травма кисти в результате взрыва светошумовой гранаты.
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В Следственном комитете Армении заявили, что возбудили уголовное дело по факту отказа протестующих выполнять указания полиции.
Кстати, в парламенте Армении также состоялась стычка 12 июня 2024 года. В частности, Никол Пашинян заявил, что оппозиционные депутаты "трусливые дезертиры". Так он ответил на упреки из-за ухода из Нагорного Карабаха.
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Коротко о протестах в Армении
- Протесты в Армении продолжаются с середины мая 2024 года. Митингующие выступают против того, чтобы Азербайджан контролировал 4 села на границе с Арменией.
- Населенные пункты отошли к Баку в соответствии с соглашением о делимитации. Речь идет о территории в 6,5 квадратных километров.
- Армения еще в апреле заявила, что вернет Азербайджану эти необитаемые села. Ведь они являются важными на пути к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.