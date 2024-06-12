Протестувальники 12 червня прорвали загородження. У відповідь правоохоронці застосували світлошумові гранати. Є затримані та поранені, пише 24 Канал.

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"Радіо Азатутюн", що є вірменською службою "Радіо Свобода", заявило, що декілька тисяч людей протестували біля парламенту Вірменії, коли там виступав прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Адже мітингувальники проти земельних поступок Вірменії Азербайджану.

Протести у Вірменії: дивіться відео

За даними видання, після спроби прорвати загородження, правоохоронці взяли протестувальників у кільце та спалахнули сутички. Поліція використала світлошумові гранати. На відео чутно вибухи, помітний дим та поранені люди.

Внаслідок застосування світлошумових гранат є поранені

(Обережно! На відео видно поранених людей)

Станом на 22:00 12 червня речник МВС Нарек Саргсян заявив про:

98 затриманих протестувальників,

16 поранених правоохоронців.

У МОЗ Вірменії повідомили про 55 постраждалих поліцейських та протестувальників.

Антиурядові протести у Вірменії: дивіться відео

За даними Міністерства охорони здоров'я, за медичною допомогою звернулися 30 осіб. У одного чоловіка – серйозна травма кисті внаслідок вибуху світлошумової гранати.

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У Слідчому комітеті Вірменії заявили, що порушили кримінальну справу за фактом відмови протестувальників виконувати вказівки поліції.

До речі, у парламенті Вірменії також відбулась сутичка 12 червня 2024 року. Зокрема, Нікол Пашинян заявив, що опозиційні депутати "боягузливі дезертири". Так він відповів на закиди через відхід з Нагірного Карабаху.

Зверніть увагу! Незгодні з демаркацією об'єднались довкола архієпископа Вірменської апостольської церкви Баграта Галстаняна. Вони регулярно протестують проти уряду.

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Коротко про протести у Вірменії