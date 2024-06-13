Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких, отметив, что в течение 2023 года были заметны усилия ЕС, чтобы заполнить "вакуум власти", который мог возникнуть. Поэтому вполне ожидаемо, что Россия теряет этот регион.
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"Это является очередным свидетельством того, что россияне теряют свои позиции не просто на международной, глобальной арене, но даже на постсоветском пространстве, в тех государствах, которые много лет воспринимались Россией, как свои сателлиты, ситуация с Арменией в этом плане очень показательна", – подчеркнул Валентин Гладких.
Влияние России уменьшается
О том, что отношения между странами изменились стало понятно после очередной вспышки войны между Арменией и Азербайджаном. Тогда все осознали, что Россия даже не имеет инструментов для того, чтобы проводить силовую политику, когда это нужно.
Единственное, что огорчает, что сегодня усиливается позиция России в другом государстве Кавказа – в Грузии. Но это их сознательный выбор, поэтому здесь не на кого жаловаться,
– отметил политолог.
На Армению стоит посмотреть в контексте того, какими усилиями им дается эмансипация от России. Вероятно, сложностей, в частности на внутриполитической арене не избежать.
Какие отношения у Грузии и России
Грузинский телеканал сообщил о том, что страны работают над восстановлением дипломатических отношений. Население достаточно болезненно воспринимает отказ от европейского вектора развития.
Единственное, что является оптимистичным в этой истории – это то, что дальнейшие взаимоотношения Грузии и России, как и многих других бывших республик СССР будут зависеть от результатов войны в Украине.
В случае победы Украины, мы не сомневаемся, что грузины воспользуются этой возможностью. Логика исторического процесса будет побуждать не только Грузию или Армению к эмансипации от российского влияния, но и другие колонизированные народы, которые сегодня есть в составе России,
– подчеркнул политолог.
Исторический парадокс заключается в том, что украинские Вооруженные Силы, нанося поражение оккупационным войскам, сейчас создают предпосылки для дальнейшего освобождения и национального самоопределения многих народов.
Может ли Армения стать членом ЕС
По словам политолога, путь Армении в Евросоюз во многих аспектах может быть быстрее и проще. ЕС уже имеет опыт решительных шагов и действий, даже в контексте Украины.
Я думаю, что Армении будет легче, потому что там внутриполитическая ситуация менее контроверсионная, им не придется тратить столько лет для того, чтобы убедить граждан в том, почему им стоит ориентироваться именно на евроинтеграцию,
– добавил Валентин Гладких.
Поэтому перспективы Армении выглядят достаточно оптимистично. К тому же стоит подчеркнуть, что несправедливо требовать от государств, которые только претендуют на вступление в Европейский Союз, тех результатов, которые уже достигли его члены. Например, страны Балтии, Польша, Румыния, Болгария и ряд других государств достигли успехи, став членами ЕС, а не до того.
Поэтому чем быстрее Европейский Союз начнет осуществлять свое влияние на Армению, тем быстрее в этой стране произойдут изменения в политической, экономической и социальной сферах.
Что происходит в Армении
- Никол Пашинян во время выступления на Национальном собрании 12 июня объявил, что страна выйдет из ОДКБ. Он не уточнил когда именно это произойдет, но подчеркнул, что эта организация является "альянсом-пузырем". Премьер обвинил некоторых других членов в том, что они не выполнили договорных обязательств.
- Перед тем посол Армении посетил Бучу и осудил российскую агрессию. В ответ на это Россия направила ноту протеста стране и отметила, что такой шаг считает "недружественным". Посол Армении, находясь в Украине, заявил о солидарности в борьбе с украинцами.
- Армяне вышли на масштабный протест и пытались прорваться к парламенту, где выступал премьер-министр. Митингующие выступали против земельных уступок Азербайджану. Полиция использовала светошумовые гранаты, есть раненые среди протестующих.