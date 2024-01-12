Не страны Балтии: кто может стать следующей военной целью Кремля

Империалистические планы России по восстановлению империи Украина системно ломает, но в Кремле не оставляют своих неоправданно амбициозных мечтаний. Больше об этом – в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Оккупационные войска продолжают штурмы почти по всей линии фронта, российская пропаганда "размышляет над тем, как установить контроль над Киевом", а бешеные политики угрожают ядерным оружием странам НАТО.

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Где Путин нанесет новый удар

К европейским государственным деятелям все больше приходит понимание того, что прямое военное столкновение с Россией уже не кажется фантастическим сценарием, а потенциальное вторжение российских войск в страны Балтии – реальная угроза.

Пока цивилизованный мир думает о том, как обезопасить восточные границы, следующий шаг диктатора Владимира Путина может быть в другом месте – на Кавказе.

В 2023 году Армения почувствовала неверность российской дипломатии, когда российские так называемые "миротворцы" и ОДКБ проигнорировали призывы официального Еревана не допустить эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Никол Пашинян сделал правильные выводы и взял курс на выход из российского влияния. Он пошел на заметное сближение со странами Европы – Францией и Германией, а также с США. Армянское руководство демонстративно игнорировало собрание на пророссийских площадках СНГ или ОДКБ. За короткое время Армения успешно избавляется от статуса "российского сателлита", что прогнозируемо вызывает раздражение и беспокойство у Москвы.

Пашинян стал для России опасным, поскольку начал реализовывать то, что раньше даже боялись говорить – субъектно развернул страну в обратную сторону от Кремля. По состоянию на данный момент уже не кажется призрачным сценарий, в рамках которого Армения поднимет вопрос о выведении российской военной базы в Гюмре с собственной территории и окончательно зафиксирует свои проевропейские приоритеты.

Утрата Армении станет для Путина жестким ударом, который приведет к окончательной потере российского влияния на Кавказе. Поэтому в 2024 году можно ожидать более агрессивных действий России на армянском направлении.

2024 год будет решающим для Армении

Фактически уже открыт информационный фронт. Пропагандистским ресурсам в России и пророссийским "СМИ" в Армении уже бросили кость и они набросились на армянские власти с традиционными нарративами "Армения меняет союз с Россией на шаткие гарантии Европы", "Пашинян двигает Армению по примеру Украины" и т.д. Подобные действия – это четкая подготовка медиаполя и мобилизация обманутого пророссийского электората в Армении.

Заметьте Зимнее наступление России провалилось

Нетрудно догадаться, что Россия попытается спровоцировать переворот в Ереване, который должен отстранить Пашиняна и привести к власти марионеток Кремля.

В настоящее время сложно говорить о возможности России провести военную кампанию по силовому смещению конституционной власти или оккупации Армении. Ведь война против Украины существенно обескровливает российскую армию и заметно связывает руки по другим направлениям.

Однако не стоит забывать о наличии российского военного контингента на вышеупомянутой базе в Гюмре и пока недостаточно мощных оборонительных возможностей армянских вооруженных сил.

Официальный Ереван ведет активную работу по налаживанию связей с новыми союзниками, закупкой вооружения и усилению собственной обороноспособности, но это требует времени.

Если России не удастся спровоцировать внутриполитическую дестабилизацию в Армении, нынешние власти продолжат курс на дистанцирование от российского влияния. В то же время усиление армянского военного потенциала еще больше усилит позиции Пашиняна, позволяя ему действовать смелее.

Интересно Россия хочет договариваться, но не с нами

Россия будет делать все, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Именно поэтому 2024 год будет иметь решающее значение и для Армении. Пока экспертное сообщество оценивает вероятность вторжения российских войск в Прибалтику, Армения может стать следующей целью оккупантов, если Украине не удастся победить.

В нынешних обстоятельствах украинско-армянское политическое сближение неизбежно. Если Пашинян будет следовать своему выбору, то будет на правильной стороне истории и обеспечит мирное, стабильное существование независимой, суверенной Армении.