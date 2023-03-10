Удар по Путину: Армения отказалась от руководства в ОДКБ
Источник:"Радио Свобода"
По всей вероятности, Армения выбрала курс на дистанцирование от России. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что в Ереване отказались от руководящего поста в Организации договора о коллективной безопасности.
В пятницу, 10 марта, пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян заявил, что его страна отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.
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Причина отказа неизвестна
Следует сказать, что армянское должностное лицо не отметило, что же стало причиной отказа его страны от квоты в председательстве организации, что фактически является азиатским аналогом НАТО.
Унанян воздержался от комментариев о причине отказа от квоты,
– говорится в сообщении СМИ.
Отметим, что по состоянию на март 2023 года в ОДКБ входят шесть государств:
- Армения;
- Беларусь;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Россия;
- Таджикистан.
Неоднократно в Ереване требовали от стран-членов Договора о коллективной безопасности помочь решить вопрос относительно конфликта между Арменией и соседним Азербайджаном. Однако все эти годы со стороны Кремля и руководства других государств, входящих в ОДКБ, не было никакой реакции и действий.
Россию регулярно унижают
- Уже в первые недели после начала широкомасштабной войны Вооруженные Силы нашего государства показали, что разговоры о российской армии как "второй в мире" являются кремлевской пропагандой, не имеющей ничего общего с реальностью. По состоянию на 10 марта 2023 года известно о 156 990 ликвидированных оккупантов, лишь 870 – за предыдущие сутки.
- В то же время ставят на колени Путина и Россию не только ВСУ, но и государства, декларирующие "дружбу" с Кремлем и преданность диктатору Владимиру Владимировичу. Собственно, недавно бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин писал, что Кремль потерял доминантное влияние.
- Вспомним к этой теме, что Казахстан ликвидировал свое торговое представительство в России. Объяснили это в Астане тем, что "представительство уже выполнило все поставленные задачи".