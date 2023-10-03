Путин может отказаться от поездок в Армению: в Кремле испугались Римского устава

Дмитрий Песков назвал жителей Армении "братским народом". Он намекнул, что Москва очень недовольна тем, что Ереван ратифицировал Римский устав.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков негативно отреагировал на ратификацию Римского устава в Армении. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.

К теме Много не поездишь: Путина могут арестовать в Армении

Что сказал Песков

По словам Пескова, в Кремле не хотели бы, чтобы Путину пришлось отказываться от визитов в Армению. Также представитель президента страны-агрессорки заговорил о "братстве".

Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-нибудь по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению. Безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. У нас нет сомнений, что будет объединять навсегда,

– сказал он.

Также Песков раскритиковал действия Еревана. Он заявил, что у Москвы есть дополнительные вопросы к действующему руководству Армении, которые были переданы заранее.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому уставу Международного уголовного суда – это "некорректное решение".

Что говорят эксперты о действии Римского устава в Армении

Не так давно представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян предполагал, что Путина не арестуют, если он захочет посетить эту страну. По его словам, глава страны-агрессорки якобы обладает президентским иммунитетом.

Похожее мнение ранее в эфире 24 Каналу высказывал Игорь Рейтерович, когда заявлял, что Ереван не собирается арестовывать Путина. Как пояснил политолог, Римский устав был нужен Армении, чтобы судиться с Азербайджаном.

Эксперт считает, что мировое сообщество не даст Еревану избирательно использовать Римский устав. Также он предположил, что на самом деле российский президент не планирует международные поездки.

Римский устав обязывает ратифицировавшие его страны выполнять решения Международного уголовного суда. Этот орган выдал ордер на арест Путина.