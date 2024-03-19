Иначе в конце недели начнется война: Армения заявила о начале демаркации границы
Источник:"Радио Азатутюн"
Премьер-министр Армении заявил, что они будут корректировать линию границы с Азейбаржаном. Никол Пашинян сказал, что он хочет предотвратить войну.
Ведь Азербайджан заявил, что требует вернуть им 4 села в Тавушском районе, которые с 1990-х годов находятся под фактическим контролем Армении. Свое заявление армянский премьер озвучил на встрече с жителями района.
Смотрите также Армения рассматривает возможность членства в ЕС: в МИД страны сделали заявление
Что известно о заявлении Армении
Премьер Армении заявил, что Ереван должен идти на эти территории и корректировать границу, чтобы не допустить войны снова.
"Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем (Азербайджану – 24 Канал), что ни, ничего не собираемся делать. Это означает, что в конце недели начнется война", – объяснил Пашинян.
Он добавил, что процесс делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном переходит в практическую стадию. Речь идет о части территории между селами Баганис и Беркабер.
По словам армянского премьера, Баку требует 4 села:
- Баганис Айрым,
- Ашаги Аскипара,
- Хейримлы,
- Гизилгаджилы.
Наша политика заключается в том, что мы не должны допустить войны, мы не должны допустить начала войны. И это также является причиной, почему мы решили скорректировать границу Армении в этих районах, и мы делаем это не только ради Армении, но и конкретно для сел Воскепар, Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел,
– заявил премьер-министр Армении.
Кроме того, Ереван указал на проблемы в 31 населенном пункте Армении.
Никол Пашинян на встрече также сказал, что он понимает, что не ответил на некоторые вопросы людей, однако пообещал вернуться с ответами.
Кстати, глава МИД России Захарова поспешила заявить, что заявление Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном не связано с Россией. Она пожаловалась, что якобы это компетенция власти в Ереване и "результат их консультации с Западом".
Что происходит между Арменией и Азербайджаном
- После того, как Азербайджан начал контролировать непризнанный Нагорный Карабах, то между странами периодически возникают столкновения.
- Буквально 13 февраля 2024 года Армения обвинила Азербайджан в открытии огня из стрелкового оружия по армянским позициям. Азербайджанский Баку же обвинил Ереван в обстрелах накануне.
- Стоит вспомнить, что 20 сентября 2023 года Армения согласилась вернуть Нагорный Карабах Азербайджану. После этого президент Азербайджана заявил, что целей спецоперации достигли за сутки, ведь страна вернула себе регион.
- Впоследствии армянский премьер признал, что Нагорный Карабах – это территория Азербайджана.