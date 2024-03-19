Иначе в конце недели начнется война: Армения заявила о начале демаркации границы

Премьер-министр Армении заявил, что они будут корректировать линию границы с Азейбаржаном. Никол Пашинян сказал, что он хочет предотвратить войну.

Ведь Азербайджан заявил, что требует вернуть им 4 села в Тавушском районе, которые с 1990-х годов находятся под фактическим контролем Армении. Свое заявление армянский премьер озвучил на встрече с жителями района.

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Что известно о заявлении Армении

Премьер Армении заявил, что Ереван должен идти на эти территории и корректировать границу, чтобы не допустить войны снова.

"Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем (Азербайджану – 24 Канал), что ни, ничего не собираемся делать. Это означает, что в конце недели начнется война", – объяснил Пашинян.

Он добавил, что процесс делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном переходит в практическую стадию. Речь идет о части территории между селами Баганис и Беркабер.

По словам армянского премьера, Баку требует 4 села:

Баганис Айрым,

Ашаги Аскипара,

Хейримлы,

Гизилгаджилы.

Наша политика заключается в том, что мы не должны допустить войны, мы не должны допустить начала войны. И это также является причиной, почему мы решили скорректировать границу Армении в этих районах, и мы делаем это не только ради Армении, но и конкретно для сел Воскепар, Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел,

– заявил премьер-министр Армении.

Кроме того, Ереван указал на проблемы в 31 населенном пункте Армении.

Никол Пашинян на встрече также сказал, что он понимает, что не ответил на некоторые вопросы людей, однако пообещал вернуться с ответами.

Кстати, глава МИД России Захарова поспешила заявить, что заявление Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном не связано с Россией. Она пожаловалась, что якобы это компетенция власти в Ереване и "результат их консультации с Западом".

Что происходит между Арменией и Азербайджаном