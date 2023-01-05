Российской армии нужно ликвидировать Путина после удара по Макеевке, – Яковенко

Жены российских мобилизованных после удара по Макеевке просят убрать мужчин с фронта в Украине. Впрочем, лучшим вариантом для армии России будет свергнуть с власти Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, россияне ужасно возмущаются, что ВСУ ликвидируют кафиров со своей территории.

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Во всем виноват Путин

По словам Яковенко, ситуация в Макеевке должна была четко показать россиянам, кто действительно кроется за всеми преступлениями.

"Есть человек, который в этом виноват. Это человек, начавший войну. Его фамилия Путин", – объяснил он.

Российский оппозиционный журналист подчеркнул, что россиянам известно, где находится их президент и что все же следует с ним делать.

Надо его ликвидировать как главную угрозу современности и планеты. Сделать это может русская армия,

– прокомментировал Яковенко.

Он убежден, что истинную причину всех бед России надо искать внутри страны.

"Призыв: "Враг не в Киеве, не в Украине, а в Кремле!" должен стать главным призывом российских вооруженных сил", – отметил оппозиционер.

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Яковенко отметил, что такой лозунг не станет мейнстримом сразу, однако сдвиги в этом направлении постепенно происходят.

Россиянам нужно избегать мобилизации

По словам оппозиционера, ситуация, которая произошла в Макеевке, тоже имеет ключевое значение. Следовательно, гибель "мобиков" – результат их включенных телефонов. Россияне решили в новогоднюю ночь с украинской земли поздравить родственников.

Сами виноваты, здесь и вопросов нет. Люди приехали в чужое государство с оружием, на чужую территорию, на чужую землю,

– заметил он.

Яковенко объяснил, что россияне совершенно не понимают, почему на фронте гибнут их собратья. Более того, они возмущаются таким несправедливым обращением с ними.

"Жена генерала одного, дама в меху и роскошных нарядах, своему мужу стала приказывать отомстить обязательно за наших, потому что на фронте оказывается убивают", – прокомментировал оппозиционер.

Он пояснил, что абсурдность жен российских мобилизованных доходит до того, чтобы обращаться в министерство обороны России с просьбой перевести мужчин в "более безопасное место".

По словам Яковенко, у них не хватает разума противостоять вынужденной мобилизации, поскольку мотивов ехать на фронт в Украину нет абсолютно никаких.

Делать это можно несколькими способами: отправить за границу или скрываться на территории России.

"Возможности есть, территория большая, а, как известно, порядка нет еще со времен князя Рюрика", – объяснил он.

Оппозиционер добавил, если все же избежать мобилизации не удается, можно публично отказаться и попасть в тюрьму, но ни в коем случае потом не удивляться тому, что россияне гибнут на украинской земле.

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