Армия дронов установила абсолютный рекорд: сколько российской техники уничтожили за неделю
Источник:Михаил Федоров
Рекорд связан с наступлением россиян на Авдеевку. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои.
Армия дронов – это совместный проект Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24. Он достаточно эффективен, поэтому вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новом рекорде.
Смотрите также В третий раз за неделю: украинские военные сбили российский Су-25
Подробности от Федорова
Абсолютный рекорд от Армии дронов – бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю,
– написал он.
Беспилотники хорошо показывают себя в обороне украинских позиций и уничтожении российской техники.
Министр поблагодарил наших защитников, "которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов". Также он показал подробную инфографику потерь россиян в технике.
Сколько техники потеряли оккупанты благодаря работе Армии дронов
"У россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования", – отметил Федоров.
Потери россиян в технике в течение недели / Инфографика из телеграм-канала Михаила Федорова
Следует заметить, что данные на инфографике касаются работы разных подразделений, но все они предоставили видеоподтверждение уничтожения техники.
Потери россиян
- Предыдущие рекорды Армии дронов касаются уничтожения артиллерии в начале октября и в середине сентября.
- На 16 октября россияне потеряли почти 900 окупантов за сутки, множество бронированных машин, беспилотников и артиллерии.
- А минувшая пятница стала буквально "пятницей 13-го", ведь только за двое суток было три поражения на двух российских судах.