Обновления в приложении Армия+: в Минобороны рассказали о новых функциях

В Минобороны работают над преодолением "бумажной армии". В частности, там разработали мобильное приложение Армия+.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что приложение Армия+ – ключевой продукт и цифровое оружие нашей армии. У тексте 24 Канала говорится, что в целом в приложении авторизовались более 380 000 военных.

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Какие функции там доступны

Первыми услугами в смарт-ассистенте военного стали электронные рапорты и ID военного. Доступно около 200 типов рапортов. Черногоренко отметила, что войско постепенно отходит от бумажных рапортов. Уже более тысячи воинских частей ввели электронные рапорты в Армия+, в общем подписано 18 000 электронных рапортов.

Обратите внимание! По информации Минобороны, 52% услуг инициируются рапортом от руки, а более 20 миллионов бумажек ежегодно тратят на рапорты, сертификаты и журналы.

Кроме этого, вскоре запустится возможность перемещения из подразделения в подразделение. Заявку на перемещение военнослужащий сможет подать за несколько кликов.

Еще одна будущая инновация в приложении – первый опрос военных за более чем 30 лет существования ВСУ.

Заместитель главы Минобороны объяснила, что сейчас – именно то время, когда мы должны принимать управленческие решения после проведения крупных опросов. Участие в опросе приняли участие более 17 000 пользователей.

Это просто невероятная магия,

– добавила она.

Как показал опрос, 16% желают изучать беспилотные системы, 10% – тактическую медицину, 12% – лидерство, 11% – тактику, 10% – военное право.

Также в Армия+ доступно модульное обучение. Оно было запущено месяц назад и приобретает все большую популярность. Уже более 10 тысяч военнослужащих прошли эти курсы. Самый популярный курс, который выбирают на 50% чаще – "Основы БПЛА". На курсе изучают как украинские, так и вражеские беспилотники.