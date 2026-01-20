Речь идет о Марокко. Об этом пишет barlamane.

Сколько южнокорейских танков хочет приобрести Марокко?

Марокко в своем запасе имеет танки Abrams и M60. Теперь страна хочет приобрести К2 Black Panther, которые производит военно-промышленный комплекс Южной Кореи.

Известно, что Марокко может купить примерно 400 штук таких танков. Кроме того, рассматривается приобретение зенитно-ракетных комплексов KM-SAM, или же Cheongung.

Стране трудно обслуживать свой неоднородный парк бронетехники. В то же время те Abrams, имеющиеся в парке страны, уже не могут выполнять необходимый спектр потребностей. Вооруженные силы наращивают потенциал, а потому армия нуждается в "гибком и многоуровневом" обновлении техники.

Defense Express действительно замечает, что страны вокруг Марокко тоже активно усиливают свои войска, поэтому неудивительно, что Рабат тоже этим занимается. К примеру, Алжир уже скупает Су-57 и Су-34 в России.

Какие танки сейчас имеются в Марокко?

По состоянию на сейчас в армии Марокко есть несколько Т-72Б (их модернизируют до Т-72ЕА), а также M60, Type-90-II и Abrams. Еще несколько единиц техники страна продолжила закупать. Больше всего танков страны – именно из США. К2 зато рассматривают как удобную альтернативу, учитывая темпы их производства.

