Речь идет о Марокко. Об этом пишет barlamane.
Сколько южнокорейских танков хочет приобрести Марокко?
Марокко в своем запасе имеет танки Abrams и M60. Теперь страна хочет приобрести К2 Black Panther, которые производит военно-промышленный комплекс Южной Кореи.
Известно, что Марокко может купить примерно 400 штук таких танков. Кроме того, рассматривается приобретение зенитно-ракетных комплексов KM-SAM, или же Cheongung.
Стране трудно обслуживать свой неоднородный парк бронетехники. В то же время те Abrams, имеющиеся в парке страны, уже не могут выполнять необходимый спектр потребностей. Вооруженные силы наращивают потенциал, а потому армия нуждается в "гибком и многоуровневом" обновлении техники.
Defense Express действительно замечает, что страны вокруг Марокко тоже активно усиливают свои войска, поэтому неудивительно, что Рабат тоже этим занимается. К примеру, Алжир уже скупает Су-57 и Су-34 в России.
Какие танки сейчас имеются в Марокко?
По состоянию на сейчас в армии Марокко есть несколько Т-72Б (их модернизируют до Т-72ЕА), а также M60, Type-90-II и Abrams. Еще несколько единиц техники страна продолжила закупать. Больше всего танков страны – именно из США. К2 зато рассматривают как удобную альтернативу, учитывая темпы их производства.
Что известно об отношениях Южной Кореи с другими ведущими странами?
В октябре США и Южная Корея согласовали торговое соглашение. Благодаря ей Сеул смог избежать жестких пошлин Дональда Трампа. Так Южная Корея пообещала 350 миллиардов долларов в США с распределением, включая 200 миллиардов в денежной форме и 150 миллиардов на судостроительную отрасль.
Однако заключение соглашения задержали из-за обсуждения строительства атомной подводной лодки, на которое Сеул попросил согласия Вашингтона.
Отношения Южной Кореи и Китая чисто торговые, но сложные из-за региональной безопасности и экономической конкуренции.
Южная Корея является одним из главных торговых партнеров и для ЕС. Между Сеулом и Союзом подписано свободное соглашение.
С Россией Южная Корея сотрудничает ограниченно из-за разных внешнеполитических курсов и видения партнерства.