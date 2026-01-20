Мовиться про Марокко. Про це пише barlamane.
Скільки південнокорейських танків хоче придбати Марокко?
Марокко у своєму запасі має танки Abrams та M60. Тепер країна хоче придбати К2 Black Panther, які виготовляє військово-промисловий комплекс Південної Кореї.
Відомо, що Марокко може купити приблизно 400 штук таких танків. Крім того, розглядається придбання зенітно-ракетних комплексів KM-SAM, або ж Cheongung.
Країні важко обслуговувати свій неоднорідний парк бронетехніки. Водночас ті Abrams, що наявні в парку країни, вже не можуть виконувати необхідний спектр потреб. Збройні сили нарощують потенціал, а тому армія потребує "гнучкого та багаторівневого" оновлення техніки.
Defense Express дійсно помічає, що країни навколо Марокко теж активно посилюють свої війська, тому не дивно, що Рабат теж цим займається. До прикладу, Алжир вже скуповує Су-57 і Су-34 в Росії.
Які танки зараз наявні в Марокко?
Станом на зараз у війську Марокко є кілька Т-72Б (їх модернізують до Т-72ЕА), а також M60, Type-90-II та Abrams. Ще кілька одиниць техніки країна продовжила закупляти. Найбільше танків країни – саме зі США. К2 натомість розглядають як зручну альтернативу, враховуючи темпи їхнього виробництва.
Що відомо про стосунки Південної Кореї з іншими провідними країнами?
У жовтні США та Південна Корея узгодили торгівельну угоду. Завдяки їй Сеул зміг уникнути жорстких мит Дональда Трампа. Так Південна Корея пообіцяла 350 мільярдів доларів у США з розподілом, включаючи 200 мільярдів у грошовій формі та 150 мільярдів на суднобудівельну галузь.
Однак укладання угоди затримали через обговорення будівництва атомного підводного човна, на яке Сеул попросив згоди Вашингтона.
Стосунки Південної Кореї та Китаю суто торгівельні, але складні через регіональну безпеку та економічну конкуренцію.
Південна Корея є одним із головних торгівельних партнерів і для ЄС. Між Сеулом та Союзом підписано вільну угоду.
З Росією Південна Корея співпрацює обмежено через різні зовнішньополітичні курси й бачення партнерства.