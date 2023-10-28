Израильские военные, вероятно, вошли в Сектор Газа. Этому предшествовал мощный обстрел артиллерией и ракетами, выпущенными из воздуха.

ЦАХАЛ вошел в Сектор Газа вечером 27 октября, утверждают источники в израильской армии. Это произошло на фоне заявлений о "расширении наземных операций".

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Что говорят в Израиле

Ситуацию прокомментировал Нир Динар, генерал-майор армии обороны Израиля. По его словам, военные ЦАХАЛ пересекли границу и ведут боевые действия в Секторе Газа. Он не уточнил, говорится ли о полномасштабном наземном вторжении.

В New York Times отметили, что в последние дни войска Израиля совершали "небольшие вылазки в Газу", в том числе и танками. При этом они вроде бы не задерживались там надолго.

Наши войска и танки находятся в Секторе Газа – они стреляют и действуют. Но они были там и вчера,

– отметил Динар.

Ранее о "введении израильских войск" сообщали в издании Haaretz, ссылаясь на слова местных жителей. В то же время в The Jerusalem Post пишут, что террористы ХАМАС вступили в бой с израильскими силами на севере Сектора Газа, а именно – в районе города Бейт-Ханун.

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Обратите внимание! Накануне израильская сторона заявляла, что по состоянию на вечер 27 октября расширяет операции, которые проводит ЦАХАЛ. В то же время о масштабном наземном вторжении речь пока не идет.

Кстати, по данным The Washington Post, в администрации Джо Байдена убеждают Израиль отказаться от масштабного наземного вторжения в Сектор Газа. В частности, из-за опасений, что могут сорваться переговоры относительно заложников. Рекомендуют сконцентрироваться на точечных операциях.