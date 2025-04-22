Стали "новым лицом войны": в Украине развивается армия роботов
- Украинская армия использует роботов, таких как "Змей", для разминирования и замены человеческой силы на фронте.
- В 2025 году планируется привлечение 15000 роботизированных систем для поддержки украинских военных.
- Инновационные достижения Украины в использовании дронов отмечены как прорыв, влияющий на современные боевые действия.
Украинская армия уже применяет на фронте новейших роботов. Один из таких – "Змей". Он может тихо двигаться низко над землей и обезвреживать вражеские мины. При этом тот, кто им управляет, сидит в безопасном укрытии.
Роботы ВСУ стали "новым лицом войны". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
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Оккупанты боятся "Змея" и других роботов
Робот под названием "Змей" является современной разработкой и стал одним из огромного роботизированного флота. Роботы должны заменить человеческую силу, которой в украинской армии не хватает, несмотря на постоянные бои и преимущества России в количестве солдат.
Всего в 2025 году на передовой помогать защитникам должны 15 000 таких систем. Роботы могут спасать их жизни и открыть перспективы для будущего, где борьбу ведут не солдаты, а операторы и инженеры с пультами управления.
Однако эксперты отмечают, что автоматизация некоторых процессов на фронте может уничтожить мотивацию воинов к уничтожению врага и даже совсем изменить представление о войне.
Разработчики роботов уверяют – на передовой уже идет война машин, хотя очень активно роботизированные системы к боям не привлекаются. Роботы должны не полностью заменить людей, а лишь усилили эффективность противодействия врагу с помощью технологий.
Интересно, что Украина уже имеет опыт проведения полностью роботизированного штурма Военные провели его вблизи Липцев в Харьковской области.
Врага полностью застали врасплох. Это было беспрецедентно... Враг был в полной панике,
– рассказал Офицер Шухай из бригады "Хартия".
Бывший аналитик Пентагона Марсель Плихта отметил прорыв Украины в использовании автоматизированных систем. Он говорил, что следующим этапом будет координация автономных беспилотников, которые работают вместе и слаженно.
Украинские дроны уже хорошо проявили себя в перемещении и доставке необходимых для военных вещей, эвакуации раненых и даже в разминировании.
Работа "Змея", способен разминировать до двух гектаров за день, отмечают в компании Rovertech. Ее соучредитель Борис Дрожак отметил, что России еще нужно несколько лет, чтобы у них появилась такая технология.
Ранее в Украине также презентовали беспилотник, который успешно сбивает российские "Шахеды" и разведывательные дроны. Производители говорят, что этот БпЛА – "самый успешный перехватчик вражеских дронов".
Возможно ли разрабатывать роботов для ВСУ в Украине
Сейчас более 500 стартапов работают над разработкой беспилотных систем. Сфера изготовления оружия хорошо поддерживается инвестициями, пожертвованиями и государственными заказами. В Украине даже создали отдельное подразделение, которое работает с технологиями – Силы беспилотных систем.
Украина сосредоточена на создании роботов в больших масштабах и по цене. Обратная связь от военных позволяет вносить изменения в модели буквально в течение недели,
– отметил Дэвид Кириченко из организации Henry Jackson Society.
Заинтересованы в разработке и использовании дронов и в НАТО. Представители Альянса подчеркивают, что роботы выполняют опасные и грязные задачи. Экс-руководитель инноваций в НАТО Филлип Локвуд прокомментировал, что БпЛА дают возможность "создать время и пространство для спасения жизней".