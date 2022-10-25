Оружие поражения: чем воюет российская армия и сколько ракет и танков осталось

За 8 месяцев открытого вторжения Россия прошла путь от "2 армии мира" до всеобщего посмешища. Страна-агрессор стремительно исчерпывает ресурсы, но не может остановиться и готовится воевать "до последнего россиянина" с помощью оружия времен Второй мировой.

20 октября глава Офиса Президента Андрей Ермак констатировал, что за 240 дней открытой войны Украина уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО, то есть России.

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Наполовину пустой стакан

Слова Ермака подтверждают цифры просто космических потерь оккупанов. Согласно довольно консервативным оценкам украинского Генштаба, за время вторжения Россия потеряла почти 70 тысяч воинов, более 2500 танков и 5260 бронированных машин, примерно 2000 артсистем и РСЗО, до 200 средств ПВО, более 500 самолетов и вертолетов, более 1300 катеров и более 4000 единиц автомобильной техники.

Популярный сайт независимых OSINT-исследователей Oryx дает другие цифры, однако это объясняется методикой подсчета, когда на учет берутся только визуально подтвержденные случаи уничтожения или захвата техники. По понятным причинам, сделать это в условиях войны невозможно, поэтому разница между данными Генштаба, который берет за основу факт попадания в технику врага, и Oryx логична.

Почему оценки Генштаба консервативны Россия официально не называет цифры своих потерь, более того, всеми силами пытается их скрыть, а тактика сжигания собственных погибших, чтобы не платить семьям компенсацию, вообще стала общей практикой.



Также Россия не признает свои потери после "хлопка". Так, по неизвестным причинам утонул флагман Черноморского флота крейсер "Москва", более 10 российских генералов до сих пор живы, ничего не произошло на аэродроме Новофедоровка во временно оккупированном Крыму, Чернобаевке и многих других местах. Для ВСУ, работающих по врагу современным и чрезвычайно мощным оружием, также иногда трудно оценить масштаб потерь россиян (ВС РФ, структуры МВД и ЧВК), "мобиков" из ОРДЛО и иностранных наемников, после ударов системами HIMARS.

Россия стала крупнейшим поставщиком техники для ВСУ и постоянно наращивает темпы вооружения Украины путем передачи трофеев, видимо, в качестве "жестов доброй воли". Приблизительно треть танков и бронетехники, утраченной россиянами на поле боя, это трофеи ВСУ. Главное – боеспособные. Конечно, это среднего качества техника, которая не идет ни в какое сравнение с тем, что поставляет Украине НАТО и западные союзники, однако Россия традиционно берет количеством.

Насчет количества, правда, есть вопросы. Сколько техники в России – вероятно, не знает и сам Шойгу. В источниках можно найти официальные данные с тысячами наименований, однако это вовсе не означает, что это все в реальности. Традиции коррупции и "потемкинских поселков" никто не отменял, поэтому наличие в России десятков тысяч танков или БМП – это вопрос веры, как и их качества, уровня годности.

Ракетный дефицит

Очень все плохо у оккупантов с их главной "гордостью" – ракетами. Россия обрушила на Украину ракетный террор с первых минут вторжения. Тысячи ракет, согласно замыслу россиян, должны были уничтожить украинскую авиацию и ПВО, и сломить сопротивление победе "за 3 дня".

Российские ракеты принесли большие разрушения и смерть тысячам украинцев, (в большинстве – мирным), однако, свою задачу не выполнили – сопротивление украинцев не было сломлено, как и не были уничтожены ПВО и ВВС. Более того, украинцы научились эффективно противостоять ракетному террору и сейчас большинство российских ракет уничтожаются нашими защитниками и не достигают своих целей.

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14 октября министр обороны Алексей Резников раскрыл, сколько Россия выпустила по Украине так называемых "высокоточных ракет" (это "Калибры" и другие), а также сколько еще остается в ее распоряжении. Как оказалось, по состоянию на 12 октября, от общего количества в 1844 ракеты на начало вторжения в России, осталось лишь 609 высокоточных ракет, то есть около 30%.

По данным Минобороны Украины, в арсенале России по состоянию на 12 октября осталось:

124 ракеты "Искандер" из 900, которые были в начале вторжения;

272 ракеты "Калибр" из 500;

213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.

Проблемы оккупантов подтверждает также и глава военной разведки Кирилл Буданов. Он прокомментировал и расшифровал озвученные Резниковым цифры. Так, 13% от "стартовых" запасов ракет "Искандер", по оценке Буданова, является позором для России.

Концепцией России запрещено опускаться ниже 30%, но война вносит свои коррективы,

– констатировал проблемы России Буданов в интервью журналисту Оресту Сохару.

Также Буданов указал, что ситуация с "Искандерами" является печальной нормой для арсеналов оккупантов, именно поэтому сейчас Россия панически ищет варианты замены. Именно для этой цели Кремль активизировал переговоры с Ираном и уже давно начал переделывать для ударов по Украине ракеты комплексов С-300, предназначенные для ПВО.

По многим наименованиям эта цифра упала уже ниже критического уровня. Я имею в виду 30%. Поэтому они были вынуждены искать какие-либо варианты преодоления дефицита ракет. Дошли до того, что стали использовать иранские беспилотные летательные аппараты. Могут ли они по своим характеристикам заменить ракеты? Нет, не могут, но надо исходить из того, что их достаточное количество сейчас в России, и точность попадания БПЛА намного выше, чем этих ракет. На это они и рассчитывают,

– сказал Буданов.

Сейчас Россия способна производить сама и с помощью серого импорта (если не прикроют "лавочку") совокупно где-то 200 ракет в год. Столько она выстреливает по Украине за месяц и не достигает цели.

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Россия бросила против Украины все и обнажила свои тылы, именно поэтому Москва проглотила оскорбление от Азербайджана и принесла в жертву свою давнюю любимую игрушку – ОДКБ. Фактически, если бы сейчас Грузия или Молдова захотели восстановить свою территориальную целостность, у России на это не было бы никаких аргументов.

То же касается и Сирии, откуда наспех вывозят последние С-300 и забирают остатки контингента. Речь о какой-то реакции, кроме разве что реакции в твиттере, на возможное нападение "агрессивного блока НАТО" вообще не идет – ракеты уже отстреляны, а ракетчики давно мобилизованы к маршевым батальонам в качестве смертников-штурмовиков, где погибли или готовятся погибнуть.

Где искать резервы

Число уничтоженного личного состава россиян, оружия и техники постоянно растет. Большинство этого "добра" – новейшие и современные образцы вооружения и техники. Более того, они стали фактически безвозвратными потерями, ведь восстановить свой арсенал Россия не может из-за санкций, поскольку электронику и все, что хотя бы минимально было "технологичным", россияне сделать не способны.

Производство новой техники на заводах в условиях санкций в настоящее время является утопией. Военные эксперты признают, что совокупно Россия за год может изготовить не более 300 танков (в лучшем случае, в худшем – 50) и дюжину самолетов, конечно, почти "кустарным" методом и существенной примитивизацией, то есть без современных систем (80% электроники в российском ВПК составил импорт). Поэтому России нужно забыть о своих относительно современных Су-57, Т-90 и БМП-3, а о мифическом танке "Армата" – лучше вообще не упоминать.

Почему-то принцип "можем повторить" в этих случаях не работает, а потому у российского ВПК выходит только мастерить "курятники" на башнях танков и таранить своими самолетами жилые дома. Собственно, два инцидента подряд в Ейске и Иркутске могут указывать на то, что российская авиация – уже "все".

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Выход из ситуации в России был замечен в существенной экономии авиации (самолетов и вертолетов, конечно, на средства пехоты), односторонней отмене экспортных контрактов. Также Россия прибегла к фактической конфискации техники и снарядов у Лукашенко (эшелоны с оружием из Беларуси в Россию идут без остановки и везут ее на тысячи километров, все это поднимает вопрос – есть ли на российских складах то оружие, если его забирают у Лукашенко и Рахмона), закупок в Иране и Северной Корее, тайных гешефтов с союзниками по СНГ и попытками контрабанды, и параллельном импорте в духе шпионских басен и трагикомических краж камер наблюдения.

Впрочем, это лишь капли в море (даже распиаренные иранские дроны ничего не меняют на фронте), которые не решают главный вопрос – чем воевать и как это делать масштабно. Сейчас сотни тысяч мобилизованных россиян и остатки армии вторжения должны зачем-то и чем-то воевать.

Это уже было

Ответом на риторический вопрос явилась расконсервация старой советской техники. Той самой, которой в годы Холодной войны коммунисты пугали весь мир, и которая затем сгнила на полигонах, или была пропита и разграблена сообразительными прапорщиками и их начальниками.

Это те же танки, которые ставили на хранение вместе с трупами солдат, убитых на еще одной захватнической войне – в Чечне. Сами оккупанты в перехваченных разговорах признают, что техника нуждается в обновлении и модернизации (чего практически не делается). Она очень низкого качества – постоянно выходит из строя, ничего не работает, ее собирают и бросают на фронт после поверхностных осмотров и чинят путем "каннибализма" (разборки нескольких машин, чтобы привести в порядок хотя бы одну). Операторы боевой техники не знают, что с ней делать, не имеют ни желания, ни умения, а потому становятся легкой добычей для ВСУ и партизан.

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Эту технику везут со всех уголков России – расстояния исчисляются тысячами километров. Это парализует любое другое сообщение, ускоряет падение и смерть экономики, констатирует проблему с логистикой и делает очевидными параллели с российско-японской войной 1904 – 1905 года, которая, напомним, задумывалась как "маленькая и победоносная", а завершилась революцией в Российской Империи.

Впрочем, все это совсем не останавливает Путина и его стратегов. они гонят все это шапито на убой с единственной целью – с ожиданием задавить массой и преодолеть украинское сопротивление путем заброса пушечным мясом.

Танковый лохотрон

По данным авторитетного сборника The Military Balance , по состоянию на начало 2022 года российская армия имела на вооружении около 3300 танков всех типов, а также 10200 танков на базах хранения (7000 Т-72, 3000 т-80, 200 т-90).

Совокупно это 13 617 танков, при том что, например, о Т-62 не было и речи, но быстро пришла и их очередь (если поднять отчеты за предыдущие годы, то в России где-то было 17 500 танков, впрочем, большинство из них – металлолом или почти металлолом, иначе бы оккупанты панически не забирали танки у Лукашенко, кстати, так же устаревшие). В настоящее время ВСУ уничтожили или затрофеили более 2600 танков, в основном – выбита была гордость россиян – современные и относительно современные танки (около 70%), участники и победители танковых биатлонов. В настоящее время их начали заменять устаревшими машинами и того же качества прислугой.

Еще летом мы увидели в российской армии морально устаревшие танки Т-62 (по оценкам экспертов, их в России по наследству от СССР оставалось 2500 штук). Сейчас эти машины, которым по 50 – 60 лет активно переходят из категории "относительно боеспособные" к "и так подойдет" и становятся основным танком армии России. Сейчас несколько десятков этих раритетов уже взяты ВСУ в качестве трофеев, многие были сожжены или просто не доехали на фронт.

Эх, "тачанка"...

На фронте уже начали появляться пушки времен Второй мировой, а оккупантов с винтовкой Мосина, дебютировавшей еще в позапрошлом веке, внуками и касками 1940-х уже давно никого не удивишь. Похоже, скоро увидим на фронте "Катюшу" и легендарную разработку харьковских конструкторов Т-34, а поближе к весне и "тачанку".

С другой стороны, каким бы старым ни было оружие, им также можно убивать (например, РСЗО "Град" 70-х годов может нанести такой же вред, как и "Смерч" или "Торнадо"), правда, эффективность его использования и выполнения боевых задач будет постоянно снижаться, а противодействие – расти.

Да, оружия и техники в России очень много, впрочем, его качество, а главное – состояние, вызывают вопросы.

Сколько живут мобилизованные российские солдаты на фронте – смотрите видео: