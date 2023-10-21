Армия врага атакует Херсон: в прибрежных районах – взрывы
Источник:Роман Мрочко
21 октября российская армия снова атаковала Херсон. В городе слышны громкие взрывы.
Местных жителей призвали находиться в безопасных местах. Без необходимости нельзя выходить на открытое пространство.
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Россия снова атакует Херсон
Как сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, в прибрежных районах Херсона слышны мощные взрывы.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Армия России атакует Херсон! В прибрежных районах города слышны мощные взрывы! Перейдите к более безопасным местам! Не находитесь на открытом пространстве без надобности!
– подчеркнул Мрочко.
Позже власти отметили, что российские оккупационные войска атакуют город с временно оккупированного левобережья. Под прицелом врага, в частности, центры и районы, которые ближе к воде.
"Позаботьтесь о собственной безопасности и своих близких! Не находитесь на открытом пространстве! Укрытие или правило двух стен могут сохранить вашу жизнь!" – добавили в ГВА.
Враг каждый день атакует Херсонскую область: что известно
- По состоянию на 21 октября за минувшие сутки враг совершил 57 обстрелов, выпустив 322 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации и БПЛА. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
- К сожалению, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 – получил ранения.
- Также ночью 21 октября армия России обстреляла поселок Молодежный Херсонской городской территориальной громады.
- Роман Мрочко сообщал, что за минувшие сутки 11 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 35 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Молодежном, Приднепровском, Камышанах и Антоновке.
- Кроме того, враг совершил обстрел из РСЗО Приднепровского и артиллерийский обстрел Херсона. В результате российских вражеских атак за минувшие сутки в Херсонской ГТГ пострадавших нет.
- Кстати, в Бериславе Херсонской области во время разборки завалов разрушенного российской бомбой дома обнаружили тело женщины. 56-летняя местная жительница ухаживала за ним. В момент авиационного удара она пришла кормить собак.