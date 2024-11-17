Смена места службы за 72 часа: как подать заявку в Армия+
Новый сервис в приложении Армия+ позволяет подавать рапорты на перевод в другую часть. Запрос рассматривают в Кадровом центре ВСУ в течение 72 часов.
В приложении Армия+ появилась новая возможность – подачи заявок на смену места прохождения службы. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Министерство обороны Украины.
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Как подать заявку на смену места службы
Чтобы подать запрос, нужно подготовить следующие документы:
- военный билет или документ, подтверждающий статус офицера;
- рекомендацию от части, в которую планируется перевод;
- заключение военно-врачебной комиссии (если это предусмотрено).
После подачи заявка автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где ее рассматривают в течение 72 часов. В случае отрицательного решения указываются четкие причины отказа.
Детальный алгоритм подачи заявки представлен в видеоинструкции в приложении: смотрите видео Министерства обороны Украины
Что известно о новой функции в Армии+
- Недавно в приложении Армия+ ввели функцию подачи рапорта на смену места службы для военнослужащих ВСУ.
- Для использования функции нужно обновить приложение до версии 2.0.2, а Кадровый центр имеет 72 часа для рассмотрения запроса.
- Процесс автоматизирует подачу рапорта без согласования командира, но в отдельных случаях командирское согласие может потребоваться.