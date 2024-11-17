Смена места службы за 72 часа: как подать заявку в Армия+

Новый сервис в приложении Армия+ позволяет подавать рапорты на перевод в другую часть. Запрос рассматривают в Кадровом центре ВСУ в течение 72 часов.

В приложении Армия+ появилась новая возможность – подачи заявок на смену места прохождения службы. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Министерство обороны Украины.

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Как подать заявку на смену места службы

Чтобы подать запрос, нужно подготовить следующие документы:

военный билет или документ, подтверждающий статус офицера;

рекомендацию от части, в которую планируется перевод;

заключение военно-врачебной комиссии (если это предусмотрено).

После подачи заявка автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где ее рассматривают в течение 72 часов. В случае отрицательного решения указываются четкие причины отказа.

Детальный алгоритм подачи заявки представлен в видеоинструкции в приложении: смотрите видео Министерства обороны Украины

Что известно о новой функции в Армии+