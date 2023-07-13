"Армения без границ": как диаспора может избавить страну от российского влияния

Объективно оценивая сложившуюся вокруг Армении геополитическую ситуацию, следует учитывать, что это расположение, ошибки внешнеполитического курса предыдущих правительств, коррумпированность российских денег и военное присутствие России. Ереван достаточно ограничен для маневров на международной арене и всегда действует с учетом российского фактора. Далее читайте в авторской колонке для 24 Канала.

Кто может спасти Армению от России

Должны признать, что собственный бюджет не позволяет Армении развить армию, приближенную к украинскому уровню, которая могла бы выступать гарантом стабильности и развивать субъектность независимо от России.

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Похожая ситуация и с экономикой, где зависимость от экспортно-импортных операций с российской стороной создает для Кремля рычаг давления на Армению, а для агентов влияния России открываются новые возможности для "покупки" представителей политических сил.

В существующих условиях очень сложно развиваться свободным проевропейским политическим проектам. В то же время правительство страны всегда ощущает способность России "перекрыть кислород" с использованием военного компонента – база в Гюмри или Нагорный Карабах – или с применением экономического инструментария.

Что может помочь Армении выйти из угла? Снабженная надлежащими публичными институтами осуществления власти многочисленная армянская диаспора.

Что я имею в виду? Давно назрело время для создания полноценной политической силы, которая будет объединять находящихся за рубежом представителей армянской диаспоры и готовых принимать активное и конструктивное участие в жизни этнической страны.

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Если у представителей диаспоры будет реальная возможность влиять на государственную политику собственной страны, контролировать распределение и использование внешних инвестиций и принимать прямое участие в построении в Армении современной, субъектной демократии – стоит сомневаться в том, что они будут готовы вкладывать свои средства в перспективный проект ? Вопрос риторический.

Как инвестиции диаспоры могут вытеснить российские коррупционные деньги

Что может стать первым шагом к реализации подобного сценария? Создание политической партии (с условным названием "Армения без границ") и регистрация в правовом поле страны для участия в выборах.

Финансирование и контроль над политическим проектом будет осуществляться со стороны армянской диаспоры за рубежом (тех, кто имеет армянское происхождение и удерживает армянское гражданство в странах, где оно разрешено). Все процессы будут проходить в соответствии с армянским внутренним законодательством. Представители диаспоры смогут самостоятельно баллотироваться или делегировать в парламент доверенных лиц среди граждан, постоянно проживающих на территории Армении и разделяющих политику и взгляды партии.

Политическая сила должна действовать как независимый субъект, а в случае прохождения в парламент получать возможность для формирования правительства.

Ключевой внешний посыл партии будет заключаться в превращении Армении в открытую для мира страну, экономически-инновационный хаб, занимающий достойное место на региональном и глобальном уровне.

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В стратегической перспективе – инвестиции диаспоры смогут вытеснить коррупционные и кровавые деньги российского режима, глубоко проникшие внутрь армянской системы.

Что касается вопросов безопасности, то привлекая на свою сторону влиятельных представителей армянской диаспоры, имеющих серьезные позиции во Франции, США и других влиятельных международных странах, официальный Ереван получит возможность искать модальности для получения адаптированных гарантий безопасности для себя.

Конечно, они не должны касаться "подключения" войск других стран для защиты армянских границ, однако выглядит реалистичным получение средств и подписание контрактов на модернизацию армянской армии, привлечение миротворцев из Европы к обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе. Только тогда будут созданы условия для инициирования вывода российской базы из Гюмри и прекращения миссии так называемых "российских миротворцев".

Армянская диаспора уже сделала много хороших дел для собственной страны неофициально, пора поднять ее роль на новый уровень. Представителям армянской диаспоры Украины не стоит оставаться в стороне от важных процессов. Именно тогда Армения получит дополнительные возможности, чтобы окончательно выйти из-под российского влияния.