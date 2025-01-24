Жумадилов согласился возглавить АОЗ вместо Безруковой

Глава Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов подтвердил, что согласился стать новым директором Агентства оборонных закупок. Его хотел назначить Рустем Умеров.

Соответствующие кадровые изменения сообщили в пятницу, 24 января. О своем решении Арсен Жумадилов рассказал на своей странице в Facebook, сообщает 24 Канал.

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Жумадилов подтвердил назначение в АОЗ

Он подтвердил информацию о своем будущем назначении, отметив, что планирует возглавить закупку летальной номенклатуры в, "мягко говоря, сложное время". В то же время он останется руководителем Государственного оператора тыла (DOT).

Построить системную работу по обеспечению войска – моя единственная цель. Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу,

– написал Жумадилов.

Незадолго до этого Рустем Умеров выразил недовольство работой Агентства оборонных закупок. По его словам, под руководством Безруковой оно не справилось с главной задачей – вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.

Умеров подал в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. Также он отозвал двух представителей государства из Наблюдательного совета и пообещал перезапуск последнего в ближайшее время. Министр сообщил, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов.