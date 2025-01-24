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24 января 2025, 21:16
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Жумадилов согласился возглавить АОЗ вместо Безруковой

Маргарита Волошина

Глава Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов подтвердил, что согласился стать новым директором Агентства оборонных закупок. Его хотел назначить Рустем Умеров.

Соответствующие кадровые изменения сообщили в пятницу, 24 января. О своем решении Арсен Жумадилов рассказал на своей странице в Facebook, сообщает 24 Канал.

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Жумадилов подтвердил назначение в АОЗ

Он подтвердил информацию о своем будущем назначении, отметив, что планирует возглавить закупку летальной номенклатуры в, "мягко говоря, сложное время". В то же время он останется руководителем Государственного оператора тыла (DOT).

Построить системную работу по обеспечению войска – моя единственная цель. Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу,
– написал Жумадилов.

Незадолго до этого Рустем Умеров выразил недовольство работой Агентства оборонных закупок. По его словам, под руководством Безруковой оно не справилось с главной задачей – вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.

Умеров подал в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. Также он отозвал двух представителей государства из Наблюдательного совета и пообещал перезапуск последнего в ближайшее время. Министр сообщил, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов.