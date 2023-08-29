Резников назначил руководителя Агентства по ресурсному обеспечению армии: кто им стал

Минобороны обратило внимание на систему закупок для армии. В частности, 29 августа был назначен глава Агентства, которое будет заниматься покупкой всех необходимых ресурсов для украинских воинов.

Министр обороны Алексей Резников назначил Арсена Жумадилова руководителем агентства, которое осенью будет закупать амуницию, топливо, питание и другие ресурсные вещи, в которых нуждается армия. К слову, это случилось после скандала с зимними куртками для ВСУ.

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Первые закупки будут в сентябре или октябре

Арсен Жумадилов имеет опыт в сфере закупок. Ранее он занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения.

Опыт у него есть. Доверие к нему есть. Экспертиза у него есть. Поэтому я убежден, что мы и по этому направлению будем считаться достаточно эффективно,

– сказал Резников.

Само агентство зарегистрировали в январе. Документация была готова, но начать работу не удавалось из-за отсутствия руководителя команды. По словам Резникова, он искал достойного этого поста претендента, проводил собеседования. Министр обороны убежден, что ему удалось это сделать.

По его словам, вместе с Жумадиловым согласовали план дальнейшей работы и договорились о том, что осенью агентство должно заработать.

Кто такой Арсен Жумадилов?

Государственный управленец, крымскотатарский общественный деятель. Старший преподаватель кафедры политологии в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия". Имеет значительный опыт в развитии государственных институтов, реформировании публичных закупок.

"Где-то, наверное, в сентябре или октябре первые закупки уже в интересах Вооруженных Сил будут проводить это агентство", - добавил министр.

Резников напомнил о своем намерении кардинально изменить систему закупок.

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