Ракеты, снаряды и прочее: что могли хранить на 51 арсенале ГРАУ, который взлетел в небо в России

Во Владимирской области на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России прогремели взрывы. Этот объект является важным в вопросе обеспечения российской армии и логистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Там указали, какое вооружение могло находиться на территории объекта. Заметим, что арсенал расположен более чем в 500 километрах от границы с Украиной.

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Что хранили на арсенале

Согласно данным из открытых источников, 51-й арсенал ГРАУ, расположен к востоку от Москвы, под городом Киржач во Владимирской области, имеет площадь около 3,5 квадратных километров и находится в 530 километрах от границы с Украиной.

В отчете за 2024 год отмечается, что 51-й арсенал был среди получателей военного груза, перевезенного из Беларуси в Россию. Хотя сообщенное количество для данного конкретного случая было относительно небольшим (7 вагонов), эта информация дополнительно подтверждает функцию арсенала, как пункта назначения в рамках российской военной логистической сети, даже во время войны,

– говорится в сообщении.

СМИ пишут, что задокументированное получение соответствующего груза предоставляет конкретное свидетельство активного участия 51-го арсенала в логистической цепочке поставок, поддерживающей российские вооруженные силы во время войны в Украине, и имеющей оперативное значение.

Предполагают, что в 45 хранилищах и на 30 площадках открытого типа россияне хранили около 105 тысяч тонн ракет, артиллерийских снарядов, реактивных систем залпового огня, компонентов ЗРК (например, С-300), тактических ракет (типа 9М79 "Точка-У").

К слову, недавно Силы обороны нанесли удар по важному предприятию в Курской области, которое специализируется на изготовлении подшипников. В результате атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар, площадь которого достигла 10 тысяч квадратных метров.