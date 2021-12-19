"Арт-елка в белом": в Киеве уже размышляют о новогодней красавице 2023 года
Источник:24 канал
В 2021 году елку в Киеве открыли на день раньше. Хотя традиционно, уже 8 лет подряд, делали это в День святого Николая.
Почему решили нарушить традицию, организаторы города не сообщают. В то же время организаторы уже планируют, какой может быть новогодняя красавица 2023 года.
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"Следующая тема будет "белый квадрат Малевича". Он родился в Киеве. Это будет живописная арт-Елка – что-то очень новое и все в белом цвете", – поделился президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.Справка. "Черный квадрат" – картинка Казимира Малевича. Он родился в Украине, до 17 лет переезжал в различные населенные пункты нашего государства. Именно в Украине художник начал рисовать.
Сотни людей попали в сказку
Напомним, что на Софийской площади 18 декабря зажглась главная елка страны. Посмотреть на нее и окунуться в предновогоднюю сказку пришли сотни людей.
Уже 8 год новогоднее действо устраивает компания Folk Ukraine. Основной идеей нынешнего новогоднего дерева является вертеп и рождение Иисуса Христа. Вокруг елки стоят фигуры:
- Спасителя;
- Матери Божией;
- святого Иосифа;
- пастухов;
- царев;
- ангелов;
- колядников.
Главная тема – рождение Иисуса
На верхушке дерева – Вифлеемская звезда, а над локацией – планеты нашей галактики.
Нет ничего лучше, чем показать в истории, как развивалось человечество и любовь к ближнему. Вертеп – библейский сюжет, именно он показывает историю Рождества,
– рассказал Добруцкий.
Нынешняя 30-метровая красавица украшена в теплые желто-красные цвета. Главная тематика праздника – рождение Иисуса. Поэтому основа праздничного дерева в виде вертепа.
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Возле нее расположили фотозоны, фудкорты, детские локации, арт-зону. Неподалеку, вокруг памятника Богдану Хмельницкому, разместили 400-метровый каток, вход на который детям до 18 лет – бесплатный.
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На фудкортах традиционно можно попробовать глинтвейн и разные лакомства. Разнообразие блюд настолько велико, что в новогоднюю ночь блюд хватит всем желающим.