Погибли, прикрывая друг друга: в Виннице попрощались с воинами, которые были лучшими друзьями
Источник:Суспильное
Винница отдала последнюю дань уважения 23-летним Артему Иванишину и Вадиму Кондратюку. Они погибли на войне, защищая Украину.
Сотни винничан на коленях встретили тела Героев, вернувшихся домой на щитах. Артем и Вадим, добровольцы штурмовой бригады "Лють", были не только побратимами, но и лучшими друзьями в мирной жизни.
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"Нога в ногу" до последнего вздоха
Дружба бойцов и преданность друг другу не знала границ, до трагического 14 февраля, когда во время аэроразведки возле Бахмута они были смертельно ранены: "Всю жизнь шли нога в ногу, на службе были вместе, в подразделении вместе, к сожалению, вместе и погибли как герои", – рассказывает побратим Владислав Колесник.
Они были примером для других, и их потеря очень болезненна. Это настоящие патриоты страны, это те, кто пришли менять, освобождать страну, мы потеряли прежде всего друзей. К тому же это для бригады "Лють" очень большая потеря,
– добавляет заместитель командира полка "Цунами" Сергей Романчук.
Артем и Вадим пошли на войну одновременно, сначала в тероборону, а впоследствии стали операторами дронов в бригаде "Ярость". Они были "глазами" своих собратьев, уничтожая вражескую технику и живую силу врага.
"Поскольку мы служим на самом тяжелом направлении, там враг сосредотачивает свои силы, чтобы уничтожить наши глаза, чтобы мы не могли вести свои действия", – утверждает Романчук.Обратите внимание! В мирной жизни Артем и Вадим были активистами, помощниками депутатов, членами молодежного совета. Даже из окопов продолжали помогать своим коллегам. "У них должно было быть очень светлое будущее", – вспоминает депутат Светлана Яровая.
Похоронили Героев на Аллее славы. После прощания с бойцами их собратья вернулись на позиции, чтобы продолжить борьбу и отомстить врагу.
Винница и вся Украина будут помнить отвагу и жертвенность Артема Иванишина и Вадима Кондратюка. В частности, редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким бойцов. Светлая память защитникам.
На войне гибнут лучшие
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