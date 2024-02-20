Погибли, прикрывая друг друга: в Виннице попрощались с воинами, которые были лучшими друзьями

Винница отдала последнюю дань уважения 23-летним Артему Иванишину и Вадиму Кондратюку. Они погибли на войне, защищая Украину.

Сотни винничан на коленях встретили тела Героев, вернувшихся домой на щитах. Артем и Вадим, добровольцы штурмовой бригады "Лють", были не только побратимами, но и лучшими друзьями в мирной жизни.

Смотрите также Навсегда в строю: на фронте погиб тренер по дзюдо Константин Матвеенко

"Нога в ногу" до последнего вздоха

Дружба бойцов и преданность друг другу не знала границ, до трагического 14 февраля, когда во время аэроразведки возле Бахмута они были смертельно ранены: "Всю жизнь шли нога в ногу, на службе были вместе, в подразделении вместе, к сожалению, вместе и погибли как герои", – рассказывает побратим Владислав Колесник.

Они были примером для других, и их потеря очень болезненна. Это настоящие патриоты страны, это те, кто пришли менять, освобождать страну, мы потеряли прежде всего друзей. К тому же это для бригады "Лють" очень большая потеря,

– добавляет заместитель командира полка "Цунами" Сергей Романчук.

Артем и Вадим пошли на войну одновременно, сначала в тероборону, а впоследствии стали операторами дронов в бригаде "Ярость". Они были "глазами" своих собратьев, уничтожая вражескую технику и живую силу врага.

"Поскольку мы служим на самом тяжелом направлении, там враг сосредотачивает свои силы, чтобы уничтожить наши глаза, чтобы мы не могли вести свои действия", – утверждает Романчук.

В мирной жизни Артем и Вадим были активистами, помощниками депутатов, членами молодежного совета. Даже из окопов продолжали помогать своим коллегам. "У них должно было быть очень светлое будущее", – вспоминает депутат Светлана Яровая.

Похоронили Героев на Аллее славы. После прощания с бойцами их собратья вернулись на позиции, чтобы продолжить борьбу и отомстить врагу.

Винница и вся Украина будут помнить отвагу и жертвенность Артема Иванишина и Вадима Кондратюка. В частности, редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким бойцов. Светлая память защитникам.

На войне гибнут лучшие