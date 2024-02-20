Сотні вінничан на колінах зустріли тіла Героїв, що повернулися додому на щитах. Артем та Вадим, добровольці штурмової бригади "Лють", були не лише побратимами, а й найкращими друзями у мирному житті.

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"Нога в ногу" до останнього подиху

Дружба бійців та відданість один одному не знала меж, аж до трагічного 14 лютого, коли під час аеророзвідки біля Бахмута вони були смертельно поранені: "Все життя йшли нога в ногу, на службі були разом, у підрозділі разом, на жаль разом і загинули як герої", – розповідає побратим Владислав Колісник.

Вони були прикладом для інших, і їхня втрата дуже болісна. Це справжні патріоти країни, це ті, хто прийшли міняти, визволяти країну, ми втратили насамперед друзів. До того ж це для бригади "Лють" дуже велика втрата,

– додає заступник командира полку "Цунамі" Сергій Романчук.

Артем та Вадим пішли на війну одночасно, спочатку до тероборони, а згодом стали операторами дронів у бригаді "Лють". Вони були "очима" своїх побратимів, знищуючи ворожу техніку та живу силу ворога.

"Оскільки ми служимо на найважчому напрямку, там ворог зосереджує свої сили, щоб знищити наші очі, щоб ми не могли вести свої дії", – стверджує Романчук.

Зверніть увагу! У мирному житті Артем та Вадим були активістами, помічниками депутатів, членами молодіжної ради. Навіть з окопів продовжували допомагати своїм колегам. "У них мало бути дуже світле майбутнє", – згадує депутатка Світлана Ярова.

Поховали Героїв на Алеї слави. Після прощання з бійцями їхні побратими повернулись на позиції, аби продовжити боротьбу і помститись ворогові.

Вінниця та вся Україна пам'ятатимуть відвагу та жертовність Артема Іванішина та Вадима Кондратюка. Зокрема, редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким бійців. Світла пам'ять захисникам.

На війні гинуть найкращі