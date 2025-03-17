Военный, который пропал 3 месяца назад: известно, чье тело вытащили из озера в Ивано-Франковске
- 16 марта рыбаки обнаружили тело человека в городском озере Ивано-Франковска.
- Погибшим оказался 39-летний военный и шеф-повар Артем Падалка, который пропал без вести 3 месяца назад.
16 марта полиция Ивано-Франковска сообщила, что в городском озере рыбаки нашли тело человека. Следователям уже удалось установить личность утопленника.
Погибшим оказался 39-летний военный и шеф-повар Артем Падалка, передает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.
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Что известно
Мужчина считался пропавшим без вести с конца декабря 2024 года. Так, 18 декабря об исчезновении своего шеф-повара сообщили в администрации местного ресторана "ШефКлуб".
Пропал наш бывший шеф-повар и друг Артем, который также является военным. Последний раз известие от него было в понедельник, около 23:00 в Ивано-Франковске. Утром, в 7:00, на городском озере нашли его куртку и телефон,
– говорилось в сообщении.
Известно, что во время экспертизы на теле военного не нашли следов насильственной смерти.
К слову, на Днепропетровщине нашли мертвым журналиста и военного Андрея Никитина 19 декабря после нескольких дней поисков. Обстоятельства гибели Никитина остаются неизвестными, он исчез 12 декабря, когда ушел из дома в селе Башмачка.