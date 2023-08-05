На Запорожье погиб 23-летний воин из Полтавы Артем Шанда: его тело не дают забрать оккупанты

Под Ореховом, защищая Украину, погиб воин из Полтавы Артем Шанда. Герою навсегда 23 года. Он не признался родным, где находится.

Трагическое известие родители Героя получили 2 августа. Об этом журналистам рассказал папа Сергей Шанда.

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Тело Героя не могут забрать из-за вражеских обстрелов

В среду, 2 августа, родители Артема Шанды узнали о том, что их сын погиб под Ореховом на Запорожье. По официальным данным, защитник пропавший без вести, но его собрат собственными глазами видел как вражеский снаряд РПГ убил парня, отмечают в СМИ.

Павшего воина пытаются забрать с поля боя. Впрочем, пока не удается из-за вражеских обстрелов.

В последний раз папа общался с сыном 31 июля. Артем говорил, что находится якобы на учениях Киевской области, поэтому родителям не стоит волноваться. На самом же деле парень уже четвертую неделю был на передовой на Запорожском направлении.

Он все от нас скрывал. Когда началась полномасштабная война, он начал исчезать. Говорил, что он у девушки остается. Его не было по 4 – 5 дней. Затем 18 марта пришел. Я приехал, а он в военной форме. А рядом бумажка, что он рядовой Национальной гвардии Украины. Затем сын исчез, редко выходил на связь. Оказалось, что он был уже на Сумщине, сидели в затопленных окопах, воевали,

– поделился папа Героя.

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Артем Шанда / Фото предоставлено "Змісту"

Родители даже не подозревали, что их Артем может оказаться в войске. В детстве он занимался борьбой и во время соревнований повредил почку. С тех пор осталась одна, потому его комиссовали.

Сергей Шанда рассказал, что у сына не было даже военного билета, потому он удивился, что Артем пошел на войну. Все время воин пытался успокоить родных, в частности говорил, что находится в "спокойных местах".

"Летом мы поехали к нему в Качановку, чтобы увидеться. Потом оказалось, что он все же был на передовой. Я это узнал, когда вышел на командира его части. Иногда он нам писал. Ссорил, что мы что-то придумываем. Потом я нашел колл-центр в воинской части.Мне сказали, что он получил контузию после задания, на котором был с собратьем. У его товарища обломки в ноге были, но они 3 дня в госпитале не долежали и убежали.Потом был Бахмут. Из него он вернулся на 10 дней в отпуск. Только после этого начал рассказывать об аде, который прошел", – отметил папа.

В октябре Артему Шанде должно было исполниться 24 года. К сожалению, 1 августа он погиб на Запорожском направлении.

В понедельник я с ним говорил в последний раз. Мы все думали, что он находится под Борисполем. Говорил, что ничего не делают. А командир говорит, что они 4 недели на передовой. Второго числа сказали, что он считается пропавшим без вести,

– рассказал отец.

Добавил, что парень, который был с Артемом, видел, как в него попал снаряд из РПГ. Бойцы искали павшего собрата, но не могут найти, потому что не знают, где он. Ездили и на следующий день, однако, оккупанты обстреливали и подорвали машину.

"Потом искали снова. Он до сих пор там лежит на жаре разорванный. Тела нет, потому что такой снаряд танк разрывает, но бойцы говорят, что что-нибудь найдут", – поделился папа Героя.

Заметил, что его сын из-за состояния здоровья мог не идти на войну, однако не смог усидеть дома, когда увидел видео кадыровцев в тектоке и их преступления в Украине.

Теперь мы хотим, чтобы нам вернули его,

– подчеркнул Сергей Шанда.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким защитника Артема Шанды. Вечная память и слава Герою!