Почему преимущество россии в артиллерии не может быть определяющим: объяснение военного эксперта

россия значительно превосходит Украину по количеству артиллерийских систем. Однако есть определенные нюансы, по которым это не может быть определяющим в российско-украинской войне.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что, сколько бы у врага ни было артиллерии, ему нужно восстановить боеприпасы, что будет очень сложно сделать.

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Почему преимущество россии в артиллерии не является определяющим

Мусиенко отметил, что россияне действительно имеют тысячи единиц артиллерийских систем, но стволы обладают способностью изнашиваться. Поэтому их надо обновлять. К тому же возникает вопрос боеприпасов и снарядов к ним.

По его словам, оккупанты сейчас осуществляют 60 – 70 тысяч залпов в сутки по нашим городам и позициям военных. Это залпы разного рода – ствольной и реактивной артиллерии, а также ракет.

Держать такую интенсивность огня довольно долго просто невозможно без пополнения,

– сказал военный эксперт.

Поэтому, подчеркнул он, важно тыловое обеспечение. Партнеры Украины в каждом выделенном ей транше постоянно поставляют боеприпасы для ВСУ.

Мусиенко о запасах артиллерии в россии и количестве боеприпасов: смотрите видео

Может ли россия компенсировать расходы боеприпасов

Мусиенко заявил, что при такой интенсивности огня у россии хватит снарядов на 4 – 6 месяцев. За это время она не успеет их восстановить, потому что арсенал, который сейчас используется против Украины, готовился годами и десятилетиями, еще со времен Советского Союза.

Они будут производить снаряды и боеприпасы. Но в том количестве, чтобы поддерживать войну по 60 – 70 тысяч залпов в сутки, они просто не смогут,

– считает военный эксперт.

Поэтому, резюмировал он, дальше последуют соревнования тылового обеспечения и логистики. У кого они будут лучше – тот и будет побеждать.

Мусиенко верит, что у Украины будет гораздо более мощный тыл в виде, в частности, Западных партнеров, заявивших о готовности поддерживать нас в дальнейшем.

Оружие россии в войне против Украины: что известно

российское оружие является неэффективным и устаревшим. Бронетехника и вертолеты не способны противостоять огню из стрелкового оружия, а ракеты попадают в цель только с 33% вероятностью.

Украинские защитники часто собирают трофеи в виде захваченной и уничтоженной российской техники. По словам Романа Синицына, та, что достается ВСУ в последнее время, оказывается довольно плохого качества.

За более чем 6 месяцев полномасштабной войны россия исчерпала значительную часть резервов своего высокоточного вооружения. Теперь запасы некоторых ракет у россиян на грани.

Открытая агрессия россии против Украины открыла для мира огромные проблемы путинской армии. Она оказалась не столь модернизированной и современной, как об этом говорили в кремле.

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