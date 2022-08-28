Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що, скільки б у ворога не було артилерії, йому потрібно поновити боєприпаси, що буде дуже складно зробити.

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Чому перевага росії в артилерії не є визначальною

Мусієнко зазначив, що росіяни дійсно мають тисячі одиниць артилерійських систем, але стволи мають здатність зношуватися. Тому їх треба оновлювати. До того ж постає питання боєприпасів і снарядів до них.

За його словами, окупанти нині здійснюють 60 – 70 тисяч залпів на добу по наших містах та позиціях військових. Це залпи різного роду – ствольної й реактивної артилерії, а також ракет.

Тримати таку інтенсивність вогню досить довго просто неможливо без поповнення,

– сказав військовий експерт.

Тому, наголосив він, важливим є тилове забезпечення. Партнери України у кожному виділеному їй транші постійно постачають боєприпаси для ЗСУ.

Мусієнко про запаси артилерії у росії та кількість боєприпасів: дивіться відео

Чи може росія компенсувати витрати боєприпасів

Мусієнко заявив, що за такої інтенсивності вогню у росії вистачить снарядів на 4 – 6 місяців. За цей час вона не встигне їх поновити, тому що арсенал, який зараз використовується проти України, готувався роками й навіть десятиліттями, ще з часів Радянського Союзу.

Вони будуть виробляти снаряди та боєприпаси. Але в тій кількості, щоб підтримувати війну по 60 – 70 тисяч залпів на добу, вони просто не зможуть,

– вважає військовий експерт.

Тому, резюмував він, далі буде змагання тилового забезпечення й логістики. У кого вони будуть кращими – той і буде перемагати.

Мусієнко вірить, що в України буде набагато потужніший тил у вигляді, зокрема, Західних партнерів, які заявили про готовність підтримувати нас надалі.

До речі! Відкрита агресія росії проти України відкрила для світу величезні проблеми путінської армії. Вона виявилася не настільки модернізованою і сучасною, як про це говорили у кремлі.

Зброя росії у війні проти України: що відомо

російська зброя є неефективною та застарілою. Бронетехніка та вертольоти не здатні протистояти вогню зі стрілецької зброї, а ракети влучають у ціль лише з 33% ймовірністю.

Українські захисники часто збирають трофеї у вигляді захопленої та знищеної російської техніки. За словами Романа Сініцина, та, що дістається ЗСУ останнім часом, виявляється доволі поганої якості.

За понад 6 місяців повномасштабної війни росія вичерпала значну частину резервів свого високоточного озброєння. Тепер запаси деяких ракет у росіян на межі.

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