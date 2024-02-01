Есть главная проблема: будет ли Украина иметь паритет по снарядам на фронте
Россия до сих пор остается крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в мире. Страны Запада, к сожалению, пока лишь постепенно разворачивают свои производства. Но есть еще и другая проблема.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что на данный момент Россия выстреливает где-то от 15 до 20 тысяч артиллерийских снарядов в сутки. Украина же имеет значительно более скромные возможности – лишь около 2 тысяч в сутки. Страны Запада тоже не имеют такого большого производства снарядов, как в России.
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В чем проблема
Как отметил Черник, после Второй мировой войны США и страны Запада начали ориентироваться на ракеты и авиацию. Артиллерия является лишь вспомогательным средством. Россия же, наоборот, ориентируется именно на артиллерию.
Никто не смотрел в сторону артиллерии. Но сейчас маховик запущен. Если на начало полномасштабной войны США производили около 13 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, то на осень прошлого года вышли на 50 тысяч, а на 2025 год декларируют план выйти на 80 тысяч. Обязательно выйдут. Но, к сожалению, не так быстро, как бы мы этого хотели,
– сказал Черник.
Россия же пока, по приблизительным данным, производит около 125 – 130 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Это довольно внушительные цифры. Поэтому Украина пока вынуждена усиленно использовать ударные дроны и бить по логистике врага.
Есть еще одна проблема. Есть проблема с производством пороха. Раньше все ушли в ракеты. Никто не думал о масштабируемости применения артиллерии в том виде, как это сейчас происходит. Эти узловые проблемы будут долго решаться,
– объяснил Черник.
Военная помощь для Украины: кратко
- По данным СМИ, ЕС не успеет предоставить Украине миллион снарядов до 1 марта 2024 года, как было согласовано. К тому времени они будут иметь только 600 тысяч боеприпасов.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Россия использует втрое больше артиллерийских боеприпасов, чем Силы обороны. Украина сталкивается с "критической" нехваткой снарядов.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что нужно и в дальнейшем поддерживать Украину. Штаты относительно скромно инвестируют, хотя это и приносит значительную геополитическую выгоду.