Харьков продолжает противостоять постоянным атакам врага благодаря воле и стойкости украинских воинов. С севера на защите города и области стоит 13 бригада специального назначения НГУ "Хартия". В частности, ее артиллеристы не подпускают россиян к Харькову.

Утро 4 января в Харькове было спокойным также благодаря работе этой артиллеристам 13 бригады специального назначения НГУ "Хартия", которые отработали по позициям врага с итальянской гаубицы Melara. Они, как отметила корреспондентка как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, буквально закрывают собой город.

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"Посвящение" артиллериста

В составе бригады есть бойцы, которые пришли на службу с самого начала полномасштабного вторжения, а также те, кто не так давно прошел боевое слаживание. В бригаде есть традиция после осуществления первой боевой работы, проводить своеобразный "ритуал посвящения" в артиллеристы.

После того, как было осуществлено боец совершил свой первый выстрел из пушки, Моцарт, командир артбатареи можно, осуществляет этот условный "ритуал": он берет рукой боевой порох с отработанной гильзы артиллерийского снаряда, и пачкает ею лицо молодого бойца.

Каждый боец каждого подразделения в артдивизионе проходит боевое слаживание после первой боевой работы,

– объясняет командир артбатареи 13 бригады специального назначения НГУ "Хартия".

К слову, семья бойца, который проходил "посвящение", не так давно вернулась в Харьков из эвакуации из другой страны. Теперь они все вместе живут в одном из очень разбитых районов города.

"Поэтому, по словам корреспондентки, мужчина буквально защищает свою семью и всех нас", – подчеркнула Анна Черненко.

Этого нельзя допускать

Даже те, кто недавно пришел в армию недавно, прекрасно понимают, что врага надо сдерживать, чтобы предотвратить его движение вглубь украинской территории. Что говорить об опытных военных, которые вполне осознают последствия гипотетического наступления врага.

Сейчас нельзя допускать прорыва российских войск вглубь нашей территории – до Харькова. Потому что потом будет сложно их выбить,

– отметил артиллерист 13 бригады специального назначения НГУ "Хартия" с позывным Гуми.

Такое же мнение имеет командир артбатареи Моцарт, который отмечает, что, что Россию нельзя подпускать ни к одному крупному областному центру.

Я сам из Днепра, но увидев Харьков, влюбился в этот город. Чем будем держать россиян – тем лучше будет для всех,

– уверен он.

Также Моцарт добавил, что мобилизация продолжается, и подразделения испытывают существенную помощь по пополнению личного состава.

Каждый месяц прибывают, однако менее мотивированные, чем те, что были мобилизованы в 2022 – 2023 годах. Однако через некоторое время ребята понемногу мотивируются, увидев, то, что происходит вокруг. Они очень хорошо работают и даже первые ко мне подходят и говорят: "Давай нам работу",

– отметил командир артбатареи 13 бригады специального назначения НГУ "Хартия".

Напомним, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что врагу имел задание до 1 ноября 2024 года зайти на левобережную Купянщину – Купянск-Узловой. Однако Силы обороны не только надежно закрыли этот отрезок фронта, также они оттеснили противника с ряда занимаемых позиций и надежно там закрепились.