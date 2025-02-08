Сырский озвучил, насколько сократился разрыв в соотношении артснарядов у ВСУ и армии России

Преимущество российской оккупационной армии в артиллерийских боеприпасах год назад в разы превышало украинские возможности. Однако сейчас это соотношение сократилось.

Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который поблагодарил союзников Украины за поставки боеприпасов, а также отечественных оружейников, которые наращивают производство и усиливают фронт вооружениями и военной техникой с пометкой "сделано в Украине".

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За год ВСУ уничтожили более 13 000 артсистем противника

В 2024 году преимущество России в артиллерийских боеприпасах составляло ориентировочно 1:10, сегодня – 1:2. Сырский назвал одну из причин как удалось достичь уменьшения этого соотношения.

Это стало возможным благодаря целенаправленному уничтожению нашими усилиями российской артиллерии. За год нами уничтожено около 13 050 вражеских артсистем (за 2 предыдущих года – 8 400). Успешная контрбатарейная борьба вместе с работой дронов прекращает доминирование российских пушек на поле боя,

– отметил Сырский.

Напомним, что 8 февраля исполнился год со дня назначения Александра Сырского на должность Главнокомандующего ВСУ. Поэтому сегодня он подвел итоги своей деятельности на этой должности и назвал 8 главных приоритетов украинской армии. Сырский также отметил, что в этом году ВСУ в подготовке и управлении войсками полностью перешли на стандарты и принципы НАТО.