Новые возможности для украинской ПВО: Швеция объявила о самом большом пакете военной помощи

Правительство Швеции сообщило о крупнейшем на сегодня пакете военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 13 миллиардов шведских крон, что составляет 1,3 миллиарда долларов.

Этот пакет станет шестнадцатым по счету от Швеции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Финансирование, включенное в дополнительный бюджет, позволит укрепить противовоздушную оборону Украины.

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Что войдет в новый пакет военной помощи

Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который обеспечит Украине новый потенциал в радиолокационной разведке и боевом управлении целями в воздухе и на море, а также усилит способность Украины поражать цели в долгосрочной перспективе. Самолеты будут поставляться вместе с учебным и техническим оборудованием.

Что известно о самолете ASC 890 Самолет ASC 890 – это шведский самолет радиолокационной разведки и управления (Airborne Surveillance and Control), который разработан на базе платформы Saab 340 или Saab 2000. Основными его задачами являются радиолокационное наблюдение, командование и управление военными операциями в воздухе и на море. Самолет оборудован современными системами связи и управления, позволяющими эффективно координировать военные операции. ASC 890 может работать в интегрированной сети с другими воздушными, морскими и наземными средствами. Он может обнаруживать цели на расстоянии до 450 км, что обеспечивает широкое покрытие территории для выявления потенциальных угроз. ASC 890 используется для обнаружения и отслеживания воздушных и морских объектов, патрулирования, поддержки поисково-спасательных операций, а также для стратегического наблюдения и мониторинга границ.

Кроме того, Швеция передаст Украине весь свой парк бронетранспортеров 302, что поддержит формирование новых бригад украинской армии. В пакет также входят истребитель Rb 99, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

Военная помощь для Украины: последние новости

Заметим, что ранее глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что несколько государств попросили Швецию "притормозить" планы по отправке истребителей Gripen Украине.

Также вчера, 28 мая, стало известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Заметим, что первые самолеты прибудут уже до конца этого года.

Недавно западные СМИ написали, что Байден может согласовать разрешение Украине наносить удары по территории России американским оружием. Все из-за поставки Китаем России передовых технологий.

С учетом новой помощи Швеция уже предоставила Украине поддержку на общую сумму 43,5 миллиарда шведских крон.