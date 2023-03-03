Российский "Ашан" знал о поставках товаров военным: вторая часть громкого расследования

Журналистам-расследователям удалось установить, что сеть гипермаркетов "Ашан" поставляла товары вражеским военным, оформляя это как "гуманитарную помощь". Все факты указывают на то, что российский филиал, несмотря на возражения, знал, что помогает Кремлю обеспечивать всем необходимым именно боевиков.

Заметим, что после публикации расследования в пресс-службе "Ашана" возразили, что помогали Кремлю, ведь якобы "не знали" о том, что их гуманитарка отправляется на фронт. Однако все указывает на то, что это откровенная ложь.

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Вопросов много, но ответ один: "Ашан" обо всем знал

Собственно, в пресс-службе "Ашана" признали, что этот заказ сделал городской совет Санкт-Петербурга. Однако возникает логичный вопрос: зачем его оформили на десять частных компаний, что формально не принадлежащих властям города. При этом непонятно:

почему эти десять компаний отобрало именно московское руководство "Ашана";

почему на документах, подтверждающих получение этих товаров, стоит подпись одного человека – Е. А. Сафронова;

Зачем "Ашан" и питерская мэрия стали бы оформлять поставки так, чтобы они выглядели как закупка частных компаний? Не потому, что эти "закупки" были фиктивными и были попыткой скрыть поставки для Минобороны, чтобы избежать санкций,

– говорится в материале The Insider.

Собственно, как бы "Ашан" не утверждал, что не знал конечного получателя товаров, однако сами сотрудники и менеджеры "Ашан" на территории компании наклеивали на упаковки товаров бирки "гуманитарная помощь". И интересно вот что: в перечне "помощи" нет ничего для женщин и детей, хотя есть бритвы и сигареты.

Как отметили расследователи, как минимум два представителя компаний, через которые "Ашан" оформлял эту "помощь", подтвердили, что знали для кого на самом деле была эта "гуманитарка". В то же время, сами чиновники из мэрии Петербурга открыто заявляли, что эта "помощь" была направлена в минобороны России.

Кроме того, журналисты The Insider отметили, что открытым остается вопрос, знало ли французское руководство "Ашана" о том, что его российское подразделение занималось сбором "гумпомощи" для воинов армии Путина. Однако они также предположили, что было бы странно, если бы об этом никто ничего "не знал".

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