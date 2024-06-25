Власть Путина слабеет, подкоситься может в любую секунду, – Асланян

Власть диктатора Владимира Путина не настолько сильна, как может казаться. Все рухнет в один момент.

Такое мнение 24 Каналу высказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, считая, что власть Путина сейчас действительно слабая. Он действительно находится буквально всюду, но многого боится.

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Как упадет Путин

Как отметил Асланян, об этом, в частности, свидетельствует ситуация с маршем, который затеял покойный главарь "Вагнера" Евгений Пригожин. Тогда он объявил о походе на Москву, но по дороге остановился. Однако никто ему так и не оказал сопротивления.

У него не было готовой спецоперации. Не было стратегии. Была истерика, порыв. Он достал "шашку", начал махать, а через 2 дня сдулся. Путин этого не простил. Он таки у власти. А его служба охраны готова отдать за него жизнь. Все его охранники понимают, что они являются будущими губернаторами,

– сказал Асланян.

Путин достаточно жестко выстроил режим. Он следит буквально за всем. Думает, что "революция" может прийти из-за границы, поэтому объявляет всех иноагентами. Он тщательно следит за олигархами, чтобы не создали собственные армии. Поэтому при каждом олигархе есть свой чекист. Он поставил своих людей в регионы, чтобы там не было бунтов.

Власть Путина ослабевает. Он стоит на "тяжелых ножках" и может подкоситься в любую секунду. Это как нелогично выстроенная структура. Конец придет неожиданно. Он произойдет от того, что Путин что-то упустит,

– считает Асланян.

Ситуация в России: кратко