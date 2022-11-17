"Верните мне смысл жизни": родные пленных Азовстали запустили трогательную акцию

Многие украинские воины, защищавшие Мариуполь, до сих пор находятся во вражеском плену. Близкие защитников решили запустить флешмоб "Жду тебя", чтобы привлечь внимание людей.

Многие защитники Мариуполя уже вернулись домой, живут полноценной жизнью и даже пытаются, вопреки российской пропаганде, творить новые смыслы. Но не стоит забывать о сотнях других военнослужащих, которые уже ровно полгода находятся в лапах у врага.

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Флешмоб в поддержку пленников России

Акция приурочена к 6 месяцам со дня выхода украинских защитников на территории, подконтрольные России. Ее суть состоит в том, чтобы написать на листе следующие слова поддержки:

"я тебя жду";

"ты мне/нам нужен/нужна";

"жду твоего возвращения";

"жду героев "Азовстали" домой";

"жду бойца _ 4308, домой".

С такими словами нужно пройтись по городу, чтобы еще раз напомнить людям, что уже полгода как большинство защитников "Азовстали" находится в лапах врага. Кроме того, фотографии с листами нужно выкладывать в истории и отмечать страницу @azovstalfamilies.

Даже если ваш любимый человек вернулся, но его/ее побратимы нет, – это важная инициатива поддержки. Дедлайн флешмоба: без даты. Он продолжается до возвращения последнего защитника "Азовстали" из плена,

– отмечено на странице ассоциации семей защитников.

Родные пленных военнослужащих принимают участие в акции "Жду тебя": смотрите скриншоты из историй @azovstalfamilies

Стоит отметить, что среди участников флешмоба было немало детей. Преимущественно – это девочки, не ожидающие своих отцов из плена.

Дети ждут своих родителей из плена: смотрите скриншоты со страницы @azovstalfamilies

Все еще проходит акция "Билет к победе"

Напомним, недавно Укрзализныця запустила благотворительную продажу билетов в Симферополь, Луганск, Донецк и другие города государства, чтобы собрать деньги в поддержку Вооруженных Сил. Как отмечает министр Михаил Федоров, всего за несколько часов было продано в рамках акции более 1000 билетов.

Вы также можете принять участие в сборе по ссылке и после победы посетить освобожденные города Украины.

Достойна внимания – первая встреча освобожденных защитников "Азовстали" с семьями: смотрите видео