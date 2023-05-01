Детский экс-омбудсмен России призвал убить посла Польши: в Варшаве ответили

Российские пропагандисты совершенно не гнушаются бросаться циничными и возмутительными заявлениями в сторону стран Запада. В этот раз детский экс-омбудсмен России Павел Астахов призвал "убить посла Польши" из-за закрытия школы при посольстве России.

По словам пропагандиста, это убийство якобы будет "в рамках международного права". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Астахов призвал убить посла Польши в России

Недавно Павел Астахов пожаловался российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву на "грубые нарушения Венской конвенции о консульских сношениях". Это была его реакция на изъятие мэрией Варшавы помещения школы, которое ранее принадлежало посольству России в Польше, в пользу государства.

Кроме того, экс-омбудсмен вспомнил, как в 2022 году посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он пришел положить венок на кладбище советских воинов. Астахов подчеркнул, что он ждал, когда 9 мая в Москве-реке найдут посла Польши в России.

Астахов хотел, чтобы посла Польши в России нашли в Москве-реке: смотрите видео

По его мнению, это были бы действия на так называемые "недружественные проявления Польши", более того, это было бы якобы "в рамках международного права"

В Польше осудили заявления Астахова

Впоследствии министерство иностранных дел Польши осудило комментарии детского экс-омбудсмена России об "убийстве польского посла в России". К тому же, в ведомстве призвали страну-агрессора обеспечить безопасность всех дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.

В Варшаве у россиян забрали помещение школы: что известно

29 апреля завершилась спор вокруг многоэтажного здания в Варшаве, которую использовали как школу для детей российских дипломатов Эта баталия продолжалась около года.

Это здание вблизи российского посольства вернули под контроль мэрии столицы. Самим же россиянам дали 7 часов, чтобы покинуть школу.

Во время выдворения россиян удалось зафиксировать некоторые вещи, с которыми они покидали школу. Среди коробок и пакетов хорошо удалось рассмотреть, например, баян и стиральную машину, все в классическом духе российских оккупантов.

Венская конвенция о дипломатических отношениях – один из основных нормативно-правовых актов в области дипломатического права. Она была принята в 1961 году и вступила в силу в 1964 году. Конвенция регламентирует все основные вопросы дипломатического права: регламентируются виды и функции дипломатических миссий, процедура назначения главы дипломатического представительства, классы глав таких представительств, раскрывается понятие дипломатического иммунитета.