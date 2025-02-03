Дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод, –в ЦПД очертили его важность для врага

Дроны продолжают атаковать важные объекты в России. В частности, под ударом оказался Астраханский газоперерабатывающий завод.

В ЦПД объяснили, почему он важен для россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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Один из ключевых объектов

Руководитель ЦПД прокомментировал атаку на Астраханский газоперерабатывающий завод. Он также объяснил, почему он так важен для оккупантов.

Это один из ключевых энергетических объектов России, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только,

– написал он.

Кроме этого, Коваленко отметил, что завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.

Что известно об этом заводе Он является одним из крупнейших газохимических комплексов в России, расположенным на Астраханском газоконденсатном месторождении. Завод активно перерабатывает природный газ и газовый конденсат. В 2022 году завод переработал 10 миллиардов кубометров природного газа и 3,418 миллиона тонн нестабильного газового конденсата.

В последнее время дроны часто атакуют нефтеперерабатывающие заводы и другие важные объекты на территории России. Это довольно сильно бьет по России, ведь именно эти сферы приносят ей больше всего денег. Кроме этого, такие удары создают серьезные проблемы для ВПК.