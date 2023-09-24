Американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что решение по ATACMS, вероятно, согласовали еще задолго до приезда президента Украины в США. В то же время, по его мнению, нужно только дождаться официального объявления.

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Почему ракеты до сих пор не в Украине.

После встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме объявили, что в новом пакете помощи США не будет дальнобойных ракет ATACAMS. В то же время в американских СМИ появилась информация, что американский президент пообещал Зеленскому передать ограниченное количество этих ракет.

Ни президент Байден, ни президент Зеленский публично не комментировали передачу ракет ATACMS Украине. Слухи вокруг этой темы скорее являются следствием определенных вбросов со стороны СМИ, которые ссылаются на "неназванные источники".

Этот вопрос был решен о встрече (президентов – 24 Канал), просто это, вероятно, такой сценарий. Вопрос политически уже давно решен, для этого им не нужно было встречаться,

– заметил Рамиз Юнус.

В то же время, по словам политолога, вопросом остается только то, когда само решение по ATACMS перейдет в публичную плоскость. Так же, как раньше это было с HIMARS или F-16.

"Какая разница между Storm Shadow и ATACMS? Если бы вам не передали Stowm Shadow, тогда можно было бы говорить, что и ATACMS не предоставят. Но вам же их дали. Возможно, сейчас цели и задачи выполняет именно Stowm Shadow. Нужно понимать, что есть задачи, которые решают сегодня, а есть задачи, которые будут решать завтра", – подчеркнул Юнус.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика 24 Канала

По всей вероятности, ситуация с ATACMS и даже с немецкими ракетами Taurus будет похожа на историю с длинными, а все же успешными решениями о предоставлении Украине танков Leopard и Abrams.

Рамиз Юнус о предоставлении Украине ATACMS: смотрите видео

Ракеты ATACMS для Украины: что известно