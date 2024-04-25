Россияне не могут противодействовать ATACMS: какие самые интересные цели для этих ракет

Соединенные Штаты передали Украине определенное количество дальнобойных ракет ATACMS. Они способны охватить чрезвычайно важные цели на временно оккупированных территориях. Особенно – в Крыму.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что США не позволят бить этими ракетами по территории России. Но дальности в 300 километров вполне достаточно, чтобы бить по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

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Недавно там уже произошел мощный удар по аэродрому в Джанкое, где расположен дивизион 18 зенитного ракетного полка. Такие же объекты есть и в Феодосии, и в Евпатории, и на мысе Тарханкут. Поэтому еще есть много-много работы.

Нужно полностью нивелировать угрозу комплексов С-400 и С-300. Нужно уничтожить все дивизионы, которые из состава 18 зенитного ракетного полка, 12 зенитного ракетного полка... Это все те предатели, которые перешли в 2014 году на сторону России. Они сейчас получают то, что заслужили,

– сказал Коваленко.

Если лишить Крым прикрытия с воздуха, то можно потом будет запускать значительно больше дальнобойных дронов и ракет по Крыму. Но, вероятнее всего, тогда Силы обороны сосредоточатся на уничтожении Крымского моста.

Может ли Россия сбивать ATACMS

Как отметил Коваленко, вероятнее всего, оккупанты не имеют возможности их уничтожать. Уже было опубликовано видео запуска 6 таких ракет. Впоследствии через некоторое время на спутниковых снимках зафиксировали шесть прилетов по аэродрому Джанкоя.

То есть дивизион С-400 не сработал на перехват шести баллистических ракет. И они были не самой новой модификации. Можем из этого сделать вывод, что россияне не могут противодействовать ATACMS,

– сказал Коваленко.

ATACMS в Украине: коротко