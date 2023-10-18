"Очередная ошибка США": Путин отреагировал на передачу ATACMS для Украины
США передали Украине ракеты ATACMS, которые уже успешно применили. На это отреагировал российский президент Владимир Путин.
Вражеский диктатор считает, что ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте. Об этом Путин заявил во время своей конференции 18 октября, информирует 24 Канал.
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Путин прокомментировал передачу Украине ATACMS
Так, президент страны-оккупантки уже успел заявить, что Россия якобы сможет отбивать атаки этих ракет. По его мнению, они "не изменят кардинально ситуацию" на фронте, а "только продолжат агонию Украины".
Россия сможет отбивать эти атаки, это очередная ошибка США. Поставки наносят ущерб и создают дополнительную угрозу,
– сказал Путин.
Путин высказался об ATACMS для Украины: смотрите видео
В то же время он пригрозил, что патрулирование над Черным морем будет "осуществляться МиГ-31 с "Кинжалами".
ATACMS для Украины: все, что известно
- США передали Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью на 950 суббоеприпасов, сообщило The New York Times. В то же время США поставили Украине условие не бить по территориям России.
- Ракеты передавали тайно, опасаясь, что Россия атакует груз в момент передачи.
- Отметим, что переданная модификация имеет дальность 165 километров.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подтвердил применение дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, договоренности с Байденом выполняются очень точно – ATACMS себя показали.
- Из-за передачи Украине ATACMS россиянам придется увести часть самолетов как можно дальше от линии фронта, считают аналитики ISW.
- Исследователи отметили, что США, вероятно, тайно доставили системы ATACMS, чтобы дать украинским силам преимущество-сюрприз. Россияне, в свою очередь, были шокированы этим шагом.