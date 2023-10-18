"Очередная ошибка США": Путин отреагировал на передачу ATACMS для Украины

США передали Украине ракеты ATACMS, которые уже успешно применили. На это отреагировал российский президент Владимир Путин.

Вражеский диктатор считает, что ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте. Об этом Путин заявил во время своей конференции 18 октября, информирует 24 Канал.

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Путин прокомментировал передачу Украине ATACMS

Так, президент страны-оккупантки уже успел заявить, что Россия якобы сможет отбивать атаки этих ракет. По его мнению, они "не изменят кардинально ситуацию" на фронте, а "только продолжат агонию Украины".

Россия сможет отбивать эти атаки, это очередная ошибка США. Поставки наносят ущерб и создают дополнительную угрозу,

– сказал Путин.

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В то же время он пригрозил, что патрулирование над Черным морем будет "осуществляться МиГ-31 с "Кинжалами".

ATACMS для Украины: все, что известно