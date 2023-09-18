Определенная секретность: разрешат ли США использовать ATACMS для ударов по территории России

Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS. Заявления о том, что ВСУ могут бить ими по военным объектам на территории России, не будет. Однако когда это произойдет, на это никто не отреагирует.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политический и общественный деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, в этом вопросе должна быть определенная секретность.

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Заявления не будет

Юрий Рашкин убежден, что Украине никто не будет запрещать бить по военным объектам на российской территории, однако открыто не будут объявлять этого.

Необходимо поддерживать хорошие отношения с союзником и работать, чтобы Украина победила. Для этого требуется определенная степень секретности. Думаю, украинцы это тоже понимают. Анналена Бербок (глава МИД Германии – 24 Канал) уже говорит, что их не очень волнует, когда происходят удары по России. Это сильное заявление с дипломатической точки зрения. Мир продолжает меняться,

– заметил он.

По мнению политика, США примут решение предоставить ATACMS. Однако все будет четко расписано: сколько, по каким целям применять, когда.

Российский диктатор Владимир Путин отдает приказы атаковать гражданских украинцев, потому именно это считается эскалацией. Кроме того, недавно он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Мир понял, что договариваться с бункерным дедом нельзя, его режим нужно уничтожить.

Рашкин об ударах по территории России: смотрите видео

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