Единственное логическое оправдание: почему США не спешат передавать Украине ракеты ATACMS

На саммите НАТО активно подогревалась тема предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS. Однако, к сожалению, Вашингтон до сих пор не приблизился к принятию положительного решения. На это может влиять неожиданный фактор.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, Соединенные Штаты имеют некоторые предостережения из-за предоставления Украине дальнобойных ракет. И дело здесь совсем не в неправильном использовании.

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Почему ATACMS еще не передали

В ведущих американских СМИ убеждены, что США не спешат передавать Украине ATACMS. Причины для этого приводят разные. В Пентагоне, например, заявили, что в Штатах недостаточно ATACMS для передачи.

Некоторые в политических кругах считают, что эти ракеты Украине вообще больше не нужны. Ведь ВСУ недавно получили дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP.

Нам нужны все способы поражения и даже больше. Но я понимаю, почему в Пентагоне не хотят предоставлять Украине эти ракеты. Американцы опасаются за репутацию своей ракеты. Это единственное логическое оправдание, почему мы до сих пор не получили ATACMS,

– заметил Александр Коваленко.

В Штатах волнуются за то, что ракеты будут иметь больший процент ущерба, чем любое другое средство. Например, реактивные снаряды M31A1 к HIMARS сбить почти невозможно. Процент ущерба близок к нулю.

"По Storm Shadow, то было только два случая, когда им удалось перехватить эти ракеты. РГК "Панцирь С1" в прямом смысле сам по себе перехватил Storm Shadow. Второй случай, когда у системы был сбой и при запуске она самоуничтожилась", – рассказал Коваленко.

В то же время у ATACMS с убытком будет другая ситуация. Будет большее реальное количество убытков этих ракет. Потому в США и не спешат передавать их Украине. Штатам не хочется нести репутационные потери, ведь преимущественно они имеют репутационные профиты от передающих оружия.

Александр Коваленко объяснил, почему США не передают ATACMS: смотреть видео

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