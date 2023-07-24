Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, Сполучені Штати мають деякі перестороги через надання Україні далекобійних ракет. І річ тут зовсім не в неправильному використанні.

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Чому ATACMS ще не передали

Натомість в провідних американських ЗМІ переконані, що США не поспішають передавати Україні ATACMS. Причини для цього наводять різні. У Пентагоні заявили, що в Штатах недостатньо ATACMS для передачі.

Дехто в політичних колах вважає, що ці ракети Україні взагалі більше не потрібні. Адже ЗСУ нещодавно отримали далекобійні ракети Storm Shadow та SCALP.

Нам потрібні усі засоби ураження і навіть більше. Але я розумію, чому в Пентагоні не хочуть надавати Україні ці ракети. Американці побоюються за репутацію своєї ракети. Це єдине логічне виправдання, чому ми досі не отримали ATACMS,

– зауважив Олександр Коваленко.

У Штатах хвилюються за те, що ракети матимуть більший відсоток збиття ніж будь-який інший засіб. Наприклад, реактивні снаряди M31A1 до HIMARS збити майже неможливо. Відсоток збиття близький до нуля.

"Щодо Storm Shadow, то було тільки два випадки, коли їм вдалось перехопити ці ракети. РГК "Панцир С1" в прямому сенсі сам собою перехопив Storm Shadow. Другий випадок, коли в системи був збій і при запуску вона самознищилась", – розповів Коваленко.

Натомість в ATACMS зі збиттям буде інша ситуація. Буде більша реальна кількість збиття цих ракет. Тому в США і не поспішають передавати їх Україні. Штатам не хочеться зазнавати репутаційних втрат, адже переважно вони мають репутаційні профіти від зброї, що передають.

Олександр Коваленко пояснив, чому США не передають ATACMS: дивитись відео

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