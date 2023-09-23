Предоставление ATACMS Украине: у Байдена впервые отреагировали на слухи

Владимир Зеленский и Джо Байден встретились 21 сентября. Впоследствии СМИ заявили, что лидер США пообещал предоставить Украине небольшое количество ракет ATACMS. Они очень нужны Украине.

На слухи о предоставлении Украине дальнобойных ракет отреагировала Карин Жан-Пьер – представитель Белого дома. В то же время, однозначного ответа она не дала.

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Я не собираюсь подтверждать появившиеся сообщения. Президент (Байден – 24 Канал) уже давно сказал, что ATACMS не исключены из обсуждения. Но у меня нет ничего нового для анонса,

– подчеркнула Жан-Пьер.

Кроме того, она прокомментировала переговоры Зеленского и Джо Байдена. По словам Жан-Пьер, это послало миру мощный сигнал: Штаты продолжают поддерживать Украину.

Что известно об ATACMS для Украины

Также США во время визита Зеленского объявили о новом пакете помощи . Байден подчеркнул, что это поможет Украине пережить самые темные и холодные времена.

В NBC News заявили, что Байден пообещал Украине небольшое количество ракет ATACMS. Это произошло во время визита Владимира Зеленского в США в сентябре 2023 года. Тогда президенты провели переговоры в Овальном кабинете. В то же время, в NBC News не сообщили никакой конкретики.