Будет так же, как с F-16, – Зеленский о передаче Украине ATACMS

Украина продолжает делать все возможное и невозможно для того, чтобы получить дальнобойные ракеты ATACMS. Владимир Зеленский заметил, что следует ожидать такого же сценария, как и с F-16.

Глава государства пообщался с украинскими журналистами во время своего визита в Вашингтон. Им он ответил на вопрос о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

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ATACMS в Украине будут

Владимир Зеленский заметил, что в столице США провел важные встречи. В частности, у него были очень откровенные разговоры с американскими конгрессменами.

"Они получили все ответы", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что на встрече с конгрессменами обсуждались определенные планы. Также говорилось о помощи, необходимой Украине.

"Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры нужно проводить", – добавил глава государства.

Если говорить о перспективе предоставления нашему государству ATACMS, то Владимир Зеленский сделал акцент на общем усилении дальнобойных возможностей Украины.

Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И настанет момент – мы все это увидим,

– подытожил Владимир Зеленский.

Да, завтра же нам предоставлять ракеты ATACMS США не планируют, это вопрос времени. Тем временем объявили о предоставлении очередной пакет военной помощи. Его общая сумма – 325 миллионов долларов.

Что вошло в пакет помощи