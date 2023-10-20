Все будет отправлено по адресу, – в ВСУ рассказали о роли ATACMS в войне

Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS, прежде всего, усилит контрнаступление Сил обороны. Украине нужны эти ракеты, чтобы уничтожать мощности российских военных в глубоком тылу.

Уничтожение российского тыла позволяет украинским военным проводить более активные действия и продвигаться вперед. Об этом во время брифинга заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Гуменюк объяснила, почему ATACMS использовали для ударов по Луганску и Бердянску

"Это (ракеты ATACMS – 24 Канал) усилит наше контрнаступление. Контрнаступление – это уничтожение мощностей врага в его глубоких тылах. Это основной элемент, который действительно обеспечивает возможность затем делать более активные шаги вдоль линии фронта и продвигаться вперед", – пояснила Гуменюк.

По ее словам, из-за того, что россияне в последнее время активизировали свою авиацию, было понятно, что украинским силам нужно атаковать те направления, которые обеспечивают эти мощности противника.

"Так и произошло и результат очевиден", – сказала Гуменюк, намекая на удары ракетами ATACMS по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске.

Все ракеты будут доставлены по адресу

Комментируя договоренности между США и Украиной о количестве ATACMS, полученных нашими военными, Гуменюк заявила, что дипломатия – это не прерогатива военных.

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Она отметила, что военные не могут знать в полном объеме, как договариваются о передаче ракет.

В то же время спикер сказала, что украинские военные радуются каждой такой ракете, потому что это возможность уничтожить врага "и она должна быть реализована военными максимально эффективно".

Сколько бы их ни было – все они будут направлены по адресу,

– заявила Гуменюк.

Произошли ли изменения на Юге после передачи ATACMS

В эфире телемарафона Наталья Гуменюк сказала, что в зоне ответственности Сил обороны Юга критических изменений после передачи ATACMS не произошло, поскольку влияние этих ракет сказалось на базировании армейской авиации россиян, то есть вертолетных подразделениях.

Спикер отметила, что Россия, хоть и не уменьшила количество обстрелов, которое держится на отметке до 100, однако ощутимо снизилась интенсивность. То есть, россияне используют 470 – 500 боеприпасов, что фактически вдвое меньше при подобном количестве обстрелов раньше, рассказала Гуменюк.

Однако она подчеркнула, что у россиян еще велик потенциал применения тактической авиации и они давят на гражданских на Юге именно таким образом.

Где Россия применяет армейскую авиацию

Российские военные, по словам Гуменюк, используют армейскую авиацию исходя из оценки боевых действий. По ее словам, как правило прифронтовые территории подвергаются ударам вертолетами.

В качестве примера она привела вражеские обстрелы на Таврическом направлении и в зоне ответственности Сил обороны Юга. Россияне чаще применяют армейскую авиацию именно на Таврическом направлении, поскольку там действует сухопутный компонент противника..

В зоне ответственности Сил обороны Юга россияне больше применяют тактическую авиацию. В свою очередь вертолеты, как говорит Гуменюк, Россия использует крайне редко на этом направлении.

Куда Россия переместит авиацию после ударов ATACMS

В разведке Британии, оценивая удары ракетами ATACMS по Луганску и Бердянску, заявили, что Россия, вероятно, будет вынуждена перенести свои оперативные базы и узлы управления дальше линии фронта, увеличив нагрузку на логистические цепи.

Наталья Гуменюк, комментируя оценку разведки Британии, сказала, что россияне в боевых условиях могут экстренно развернуть пункты базирования.

По ее словам, оккупанты пытаются рассредоточить накопление техники, учитывая то, как Украина использует артиллерию. Следовательно, россияне будут пытаться рассредоточить свои аэродромы.

В то же время, она сказала, что противник продолжает использовать стационарные аэродромы на оккупированной территории Украины. Спикер сказала, что Силам обороны Украины известны эти позиции, поэтому там "будет процветать "хлопок".