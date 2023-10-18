Без гражданских поблизости: Гайдай рассказал о месте, куда в Луганскую область прилетели ATACMS

Удар по аэродрому в Луганской области нанес россиянам немалые потери. Однако, в отличие от врага, украинские военные поразили военных объект возле которого не находилось гражданское население.

"Месть" оккупантов же – удары по гражданской инфраструктуре. Как реагируют россияне на удар ATACMS и о дальнейших планах захватчиков 24 Каналу рассказал Сергей Гайдай – экспредседатель Луганской ОВА.

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Самая большая потеря россиян

Целью ударов ракетами ATACMS были не сами аэродромы, а размещаемая там авиационная техника. С поставленной задачей украинские военные вместе с американскими ракетами были выполнены "отлично".

Нить "военкоров" в сторону ATACMS и Америки очень много. В оккупированной части Луганской области россияне отреагировали жестче, информации об этом мало. В Луганской области это был исключительно военный объект, гражданских и рядом не было, поэтому информацию собирают через разведданные, а не паблики,

– отметил Сергей Гайдай.

Так называемые российские "военкоры" называют удар по аэродромам Луганска и Бердянска – наибольшей потерей за время полномасштабной войны. Они снова и снова говорят о красных линиях и называют США "участниками войны".

"Единственное, что мы можем увидеть, это определенные ответные удары, но не по военным целям. Сравним "хлопок" на оккупированной части Луганщине, который поразил только военные объекты, и российские обстрелы Харькова и Запорожья по гражданским домам", – подчеркнул эксглава Луганской ОВА.

Обычно россияне прибегают к такой кровавой тактике: в ответ на успешное впечатление их военных целей – бьют по жилым домам, гражданской инфраструктуре.

Сергей Гайдай об ударе по аэродрому Луганска: смотреть видео

Какие планы россиян в дальнейшем

Однако россияне пытаются показать, что они еще что-то могут, кроме как нести потери на войне. Владимир Путин поставил задачу перед оккупантами – выйти на границы Донецкой и Луганской областей до нового года.

Давно кремлевские власти уже не озвучивали какие-то даты, потому что выглядят посмешищем. Начиная с "Киев за три дня", каждый месяц они озвучивали какие-то даты, но их нивелировали ВСУ. На сегодня выйти на границы Донецкой и Луганской областей до 31 декабря почти нереально,

– убежден Гайдай.

Силы обороны Украины держат оборону на всех позициях, а также отразили мощное наступление россиян на Авдеевском направлении. К слову, туда россияне направили уже кадровых военных, которые обычно держат на 2 – 3 линии обороны.

Больше, по словам Гайдая, на одном из направлений на Востоке, наши бойцы преуспевают и продвинулись на 1,5 километра вперед.

Потери россиян на фронте