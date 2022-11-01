Полтавщину атаковали до 10 "Шахидов": Воздушные силы похвастались отличным результатом сбития

В ночь на 1 ноября было неспокойно на Полтавщине. Российский враг снова атаковал область.

Полтавщину атаковали до 10 "Шахидов", большинство уничтожили

Почти сразу после объявления воздушной тревоги в Полтаве услышали взрывы. Как сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона, область атаковать дроны, но многие из них удалось сбить.

Главное Сбитие вражеских дронов над Полтавщиной, и "Аллигаторов" – на Херсонщине: хронология 251 дня войны По его словам, до 10 дронов в ночь на 1 ноября атаковали Полтавскую область.

Есть положительный результат сбития, отработала истребительная авиация. Были сбиты 3 "Шахида", а также хороший результат от подразделений территориальной обороны, которыми сбито еще 3. В общей сложности, по предварительной информации, уничтожено 6 дронов,

– заявил Игнат.

Кроме того, он заявил, что, кроме дронов, оккупанты атакуют и ракетами С-300. Ими наносят удары по объектам критической инфраструктуры. Спикер отметил, что ракеты такого типа предназначены для сбития воздушных целей, впрочем, противник применяет их на дальности вплоть до 150 километров. При этом их точность нивелируется, поскольку чем дальше летит, тем меньше вероятность попадания в цель.

Ночная атака Полтавщины

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что над областью сбили 3 вражеских БпЛА. В полпятого утра глава ОВА дополнил информацию: "Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты. На месте работают спасатели и ликвидируют пожар, предварительно – жертв нет".

Массированная атака 31 октября

В течение 31 октября захватчики атаковали Украину 50 ракетами. К счастью, защитники украинского неба сбили 44 из них. В частности, вражеские снаряды сбили на Полтавщине, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Киевской и других регионах.

Страна-агрессор атаковала ракетами Х-101 и Х-555 из района Каспийского моря десять регионов страны. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, эта ракетная атака обошлась России в 400 – 600 миллионов долларов.

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